Der feine Unterschied 35 Fakten über Männer und Frauen im Land

Von Philipp-Marc Schmid (Text) und Christiane Klos (Grafik) 30. August 2018 - 13:26 Uhr

Zwischen Mann und Frau gibt’s in Baden-Württemberg zig Unterschiede. Das zeigen Daten des Statistischen Landesamtes zu den Themen Familie, Beruf, Bildung und Herkunft – schauen Sie mal, wie durchschnittlich Sie sind.





Stuttgart - In Baden-Württemberg leben mehr als elf Millionen Menschen. Rund sechs Millionen davon stehen in Lohn und Brot und verdienen im Schnitt etwa 2930 Euro netto. Eine Durchschnittswohnung im Südwesten ist knapp 98 Quadratmeter groß und wird von 2,2 Personen bewohnt. Und von 1000 Einwohnern haben statistisch gesehen 715 ein Auto. Doch wie unterscheiden sich Männer und Frauen im Land in Sachen Familie, Beruf, Bildung und Herkunft eigentlich? Ein Überblick in 35 Fakten.

Allgemein

Zwischen Mann und Frau gibt’s im Südwesten zig Unterschiede. Die Männer sind zum Beispiel innerhalb von sechs Jahren größer und schwerer geworden. Sie wiegen im Schnitt 83,7 Kilo und sind 1,78 Meter groß. Sechs Jahre zuvor lagen die Werte noch bei 82,3 Kilo und 1,77 Metern. Die Größe der Frauen blieb dagegen konstant. Dafür stieg ihr Durchschnittsgewicht um 0,6 auf 67,4 Kilo.

Soziales

Das alles sind Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2017 des Statistischen Landesamtes. Die stichprobenartige Haushaltsbefragung ergab darüber hinaus, dass die Zahl der im Südwesten lebenden Menschen mit Migrationshintergrund im Jahr 2017 gegenüber 2016 um 4,4 Prozentpunkte zugelegt hat. Damit haben etwa 3,4 Millionen der 10,9 Millionen Einwohner ausländische Wurzeln – das ist jeder dritte. Unter den männlichen Bewohnern des Landes haben 32 Prozent Migrationshintergrund, unter den Frauen 30 Prozent.

Familie

Und auch beim Bindungsverhalten gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau in Baden-Württemberg. Von den Herren der Schöpfung sind 2,5 Millionen ledig, von den Damen nur zwei Millionen. Dafür sind im Land 0,4 Millionen Frauen geschieden – aber nur 0,3 Millionen Männer. Außerdem kommen Frauen meist früher unter die Haube. Durchschnittlich mit 34,4 Jahren. Männer sind bei der Hochzeit im Schnitt 37,2 Jahre alt.

Bildung und Beruf

In Sachen Bildung liegen Frauen und Männer zumindest in einem Punkt gleichauf: jeweils vier Prozent haben keinen Schulabschluss. Bei den Männern haben 36 Prozent die Realschule besucht und abgeschlossen, bei den Frauen 34 Prozent. Und: 30 Prozent der Frauen haben Abitur oder die Fachhochschulreife – bei den Männern sind es sieben Prozent mehr.

