Großer Jubel – am vergangenen Wochenende feierte der FC St. Pauli seinen Erstrundensieg im Pokal nach Elfmeterschießen.

Das zweite Heimspiel des VfB Stuttgart in der zweiten Liga steht an – an diesem Samstag muss das Team von Trainer Tim Walter gegen den FC St. Pauli antreten. Was erwartet den VfB gegen die Hamburger? Ein Überblick.

Stuttgart - Unter dem Strich stand der Sieg. „Wir haben lange nicht mehr gewonnen. Dieses Gefühl, dafür spielt man Fußball – um nach dem Spiel kaputt zu sein, gewonnen zu haben und glücklich zu sein“, sagte St. Paulis Abwehrchef Marvin Knoll nach dem 7:6 nach Elfmeterschießen beim VfB Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals. Es war der erste Erfolg nach saisonübergreifend fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge – jetzt planen die Kiezkicker den zweiten an diesem Samstag im Zweitligaspiel beim VfB Stuttgart (13 Uhr).

Nicht zuletzt ob der Brandrede des ehemaligen VfB-Trainers Jos Luhukay aber ist die Stimmung bei den Kiezkickern seit Saisonbeginn aufgeheizt. Was also kommt da genau auf den VfB zu am dritten Spieltag?

