„Der Faust“ 2025: Wie Stuttgart den Deutschen Theaterpreis feiert

Im Stuttgarter Theaterhaus sind die Besten der Besten mit dem Deutschen Theaterpreis 2025 ausgezeichnet worden. Doch nun brechen harte Zeiten an.
Alles ist gut. Wenn im Lauf dieser rund dreistündigen Preisgala am Samstagabend zur Verleihung des Deutschen Theaterpreises im Stuttgarter Theaterhaus nach und nach die 36 diesjährig Nominierten vorgestellt werden, immer in kleinen, aber feinen Filmen mit Ausschnitten aus ihren jeweiligen Produktionen, dann kann man als Zuschauer immer wieder nur schnappatmen: Jesses, ist das gut.