Der Fall Vivelacar: Murrer Händler sitzt immer noch auf 40 Autos – Ist ein Ende in Sicht?

Der Autohändler David Heß aus Murr (Kreis Ludwigsburg) wartet weiter auf Ersatzpapiere für seine Vivelacar-Wagen. Er ist nicht der einzige – viele Behörden stellen sich quer.
Immer noch ist für den Autohändler David Heß aus Murr kein Ende der Verwicklungen rund um den Fall Vivelacar in Sicht. Immerhin stellte ihm ein Nachbar sein Grundstück zur Verfügung. Dort konnte der Vertragshändler die 40 unbrauchbaren Nissan abstellen: Autos, die er im Frühjahr 2024 vom Online-Dienstleister Vivelacar erworben hatte und auf deren Papiere er bis heute vergeblich wartet. Andere Geschädigte zeigen nun aber einen Weg auf, wie man dem Teufelskreis entrinnen kann.