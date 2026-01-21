Der Fall Michael Graff: Sexueller Missbrauch – Marbacher Katholiken arbeiten dunkles Kapitel auf

Der katholische Pfarrer Michael Graff hat in Marbach (Kreis Ludwigsburg) drei Kinder sexuell missbraucht. Graff ist tot – die Kirchengemeinde hat Gesprächsbedarf.
Die katholische Kirchengemeinde Zur Heiligen Familie in Marbach stellt sich einem dunklen Kapitel ihrer Geschichte. In den 1980er Jahren hatte der damalige Pfarrer Michael Graff Kinder sexuell missbraucht – Taten, für die er später auch gerichtlich verurteilt wurde. Obwohl der Fall juristisch längst abgeschlossen ist, wird bis heute viel über ihn gemunkelt. Nun soll offen darüber gesprochen werden.