1 Jens Söring wurde in den USA für einen Doppelmord verurteilt, von dem er sagt, er habe ihn nicht begangen. Foto: dpa/Steve Helber

Nach seiner langer US-Haft soll der Deutsche Jens Söring abgeschoben werden – verurteilt für einen grausamen Doppelmord, den er nicht begangen haben will.

Stuttgart/Washington - Das Auswärtige Amt äußert sich noch vorsichtig: In Berlin lägen noch „keine Erkenntnisse“ darüber vor, ob der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Jens Söring frei komme, heißt es.

Schon einmal, 2009/10, schien dieser einer Freilassung sehr nahe. Auf Drängen der Deutschen Botschaft und des katholischen Bischofs in Richmond, Walter Sullivan, gewährte Virginias damaliger demokratischer Gouverneur Tim Kaine eine Überstellung in ein deutsches Gefängnis, aus dem er nach zwei Jahren entlassen werden sollte. Doch nach Empörung in der Öffentlichkeit widerrief der neue republikanische Gouverneur Robert F. McDonnell den Plan.

Jetzt empfahl Virginias Haftentlassungskommission eine Strafaussetzung, wie das Büro des demokratischen Gouverneurs Ralph Northam mitteilte. Dem habe der Gouverneur entsprochen. Eine vollständige Begnadigung habe Northam allerdings abgelehnt.

Söring solle zusammen mit seiner ehemaligen Mitstudentin und Freundin Elizabeth Haysom der Einwanderungspolizei ICE überstellt und mit einem dauerhaften Wiedereinreiseverbot abgeschoben werden.

Gefasst in England 1986 war Söring 1990 wegen zweifachen brutalen Mordes an den Eltern seiner Ex-Freundin Haysom zu zweimal lebenslang verurteilt worden. Haysom bekam wegen Anstiftung zum Mord zweimal 45 Jahre Haft.

Die falsche Frau zur falschen Zeit

Beide waren Studenten an der University of Virginia, aber ein unmögliches Paar: sie eine verführerische Schönheit mit reichlich Drogenerfahrung, er ein Diplomatensohn und Nerd, als ihre Eltern, ein pensionierter kanadischer Stahlmanager und seine Gattin, eine Salonlöwin und Künstlerin, 1985 in ihrem Haus in dem Städtchen Lynchburg erstochen und fast enthauptet gefunden wurden. Söring hatte sich zur falschen Zeit in die falsche Frau verliebt.

Er hatte die Morde zunächst gestanden, später aber sein Geständnis widerrufen und erklärt, er habe seine Freundin nur vor dem elektrischen Stuhl bewahren wollen. Er war davon ausgegangen, er genieße diplomatische Immunität und so mit ein paar Jahren Jugendstrafe in Deutschland davonkäme. „Das Geständnis war, weil glaubhaft, ein fürchterlicher Fehler, zumal seine Freundin ihn voll belastete“, erzählt ein Insider, der mit den Details des Falles eng vertraut ist.

Bis heute beteuert Söring seine Unschuld und errang im Lauf der Jahre mit Veröffentlichungen und seinem Übertritt zum katholischen Glauben immer mehr Aufmerksamkeit und Unterstützer. Bundeskanzlerin Angela Merkel, der US-Schauspieler Martin Sheen und Richmonds katholischer Bischof setzten sich für seine Freilassung ein. Viele stützten sich auf zahlreiche Ungereimtheiten der Aussagen Sörings und Haysoms, die nicht mit dem Tatort übereinstimmten. Außerdem wurde über eine spätere DNA-Analyse klar, dass Blutspuren vom Tatort von einem anderen Mann als Söring stammen mussten.

Neue DNA-Spuren nähren Zweifel

Vor allem die neuen DNA-Spuren riefen weitere Zweifler auf den Plan, darunter auch Polizisten, die mit dem Fall zu tun hatten, die sich für eine Begnadigung Sörings einzusetzen. 2016 sorgte auch der Dokumentarfilm „Das Versprechen“ für Öffentlichkeit. 14 mal hatte Virginias Bewährungssauschuss über Sörings Schicksal zu befinden. 14 mal war seine Überstellung nach Deutschland abgelehnt worden. Auch jetzt empfahl der Ausschuss keine Begnadigung.

Im Gegenteil, er stellt ausdrücklich fest, das Beharren des inzwischen 53-Jährigen auf seiner Unschuld, habe „keine Grundlage“. Man halte Sörings und Haysoms Entlassung für angebracht angesichts ihres „jugendlichen Alters bei der Tatbegehung, institutioneller Anpassungen und der Länge der verbüßten Haftstrafe. Beide hätten 33 Jahre für ihre „schrecklichen Verbrechen“ verbüßt, stellten heute keine Gefahr mehr für die öffentliche Sicherheit dar. Ihre Ausweisung aus den USA brächte zudem eine Entlastung für Virginias Steuerzahler.

In der deutschen Botschaft in Washington liegt ein Pass für Söring bereit. Auf die Frage, wie es für ihn weitergeht, schrieb er aus dem Gefängnis, dem Buckingham, Correctional Center in Dillwyn, der „Süddeutschen Zeitung“: „Ich werde weiter als Autor arbeiten.“ Er verfasste Bücher über Gott, sein Leben und den US-Strafvollzug. Auf seiner Homepage steht: „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.“