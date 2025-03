Der Fall Hamdan Ballal: Über 500 Oscar-Mitglieder kritisieren Academy

1 Hamdan Ballal mit seinem Oscar, den er erst vor wenigen Wochen in Hollywood abholte. Foto: HAZEM BADER/AFP via Getty Images

Zahlreiche Hollywoodstars, darunter auch Sandra Hüller, haben in einem offenen Brief den Umgang der Oscar-Academy im Fall des attackierten Filmemachers Hamdan Ballal kritisiert.











Über 500 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die Academy für ihre fehlende öffentliche Unterstützung des palästinensischen Filmemachers Hamdan Ballal (36) verurteilen. Ballal war kürzlich durch israelische Behörden festgenommen worden. Die Academy veröffentlichte daraufhin zwar eine Erklärung, in der sie "die Schädigung von Künstlern" verurteilte, ohne jedoch konkret zu benennen, auf welche Künstler sie sich bezog.