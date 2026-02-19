Der Ex-Prinz wird 66: Gefängnis oder Exil? So könnte es für Skandal-Royal Andrew weitergehen

Andrew Mountbatten-Windsor wird 66 Jahre alt. Der in Ungnade gefallene Bruder von König Charles lebt seit Langem mit den Folgen seines Absturzes. So sieht sein Leben aktuell aus und das könnte ihm noch drohen.
Andrew Mountbatten-Windsor hat seine Sachen gepackt. Der jüngere Bruder von König Charles (77), der am 19. Februar 66 Jahre alt wird, ist von Windsor auf das royale Anwesen Sandringham gezogen. Nicht freiwillig - vorausgegangen ist dem Umzug ein beispielloser Fall, der Andrew nach all seinen Titeln auch sein 30-Zimmer-Anwesen Royal Lodge kostete. Der Grund: Andrews Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019).