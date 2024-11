Der Etterhof in Hemmingen

Der Etterhof in der Eisgasse 7

Der Etterhof hat sich zu einem Kleinod in Hemmingen entwickelt.











Was wäre, wenn Manfred Gutbrod nicht gewesen wäre? Der Hemminger SPD-Stadtrat, Lehrer, Bewahrer der Maibaum-Tradition hat Historisches gesammelt und verwahrt, das vom Leben im Flecken zeugte. Landwirtschaftliches Gerät, Mobiliar einer Wohnstube, eine Schulbank, eine Waschmaschine – was würde heute davon erzählen, hätten die Hemminger nicht gewusst, dass all dies bei Gutbrod gut aufgehoben sein würde, sie es ihm deshalb brachten?