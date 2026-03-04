Warum gilt Pflege bei Frauen als normal, bei Männern aber als Statement? Riccardo Simonetti spricht im Interview über Rollenbilder, Schönheitsideale und den Mythos vom "unverwundbaren" Mann.
Selfcare ist längst nicht mehr nur "Frauensache" - trotzdem wird sie bei Männern noch immer schnell kommentiert. "Als würde ein Mann weniger 'Mann' sein, wenn er sich zu sehr mit seinem Aussehen beschäftigt", erklärt Riccardo Simonetti (33) bei einem gemeinsamen Event von "Vogue Germany" und der Luxushaarpflegemarke Kérastase.