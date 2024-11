Der elfte Elfte: Fasnet rund um Leonberg: Närrisches Treiben nimmt langsam Fahrt auf

Am 11.11. ist es nur bei wenigen der hiesigen Zünfte schon soweit. Traditionell eröffnet an diesem Datum jedoch die Weil der Städter Narrenzunft Aha die Kampagne.

Die Narren gehen an den Start: Am 11. November – also dem elften Elften – ist es wieder soweit: Die Narren erwachen und starten die fünfte Jahreszeit. Nicht überall, aber auch hierzulande schütteln sich ein paar Zünfte den Staub aus den Häs und stimmen sich auf die neue Kampagne ein. Hier gibt es einige Auszüge ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Hexle soll in Weil der Stadt auch diesmal wieder aus der Kiste steigen

In Weil der Stadt läutet zum Beispiel die Narrenzunft Aha alljährlich die Saison ein. Pünktlich um 11.11 Uhr wird auf dem Marktplatz der Keplerstadt die Fasnet eröffnet. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll auch in diesem Jahr wieder das Hexle aus der Kiste steigen. Die Weiler Schelme bieten dabei unter den Rathausarkaden eine kleine Bewirtung an.

Für sich bleibt die Ditzinger Gesellschaft Titzo an jenem Datum – aber nicht untätig. Im Veranstaltungskalender der Narren findet sich die interne Inthronisation des neuen Prinzenpaars. Dann wird auch die Frage beantwortet, wer die Nachfolge des Traumpaars Robin I. von den goldenen Platten – besser bekannt als Musikstar DJ Robin – und seiner Frau Deborah I. von den königlichen Bierfässern antritt.

Andere Zünfte und Gesellschaften lassen sich mehr Zeit

Ein bisschen mehr Zeit als die andern lässt sich die Renninger Schlüsselgesellschaft. Deren Auftaktsitzung findet erst am 16. November in der Stegwiesenhalle statt – pünktlich um 19.11 Uhr. Einlass ist bereits um 18 Uhr, für das leibliche Wohl ist gesorgt, verkünden die Narren.

Auch anderswo ist man später dran. Das Ordensfest der Leonberger Gesellschaft Engelberg zum Beispiel steigt am Samstag, 23. November. In der Steinturnhalle geht’s um 19.01 Uhr los, Einlass ist um 18 Uhr. Die Narren verkünden: „Unser schönstes Prinzenpaar der Kampagne wird ins Amt eingeführt.“

Traditionell am ersten Freitag nach dem 11.11. steht bei den Heimsheimer Schleglerhexen der „Närrische Auftakt“ im Kalender. Der fällt diesmal auf den 15. November. Und wahrscheinlich werden sich auch in diesem Jahr die Heimsheimer Närrinnen und Narren rund um den Marktplatzbrunnen versammeln, um den Beginn der Beginn der Saison zu feiern. In der Vergangenheit schauten auch zahlreiche befreundete Zünfte vorbei. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Auch der Frohe Faschingsclub Gerlingen inthronisiert

Am Freitag, 22. November, begeht der Frohe Faschingsclub Gerlingen in der Stadthalle die Inthronisation des neuen Prinzenpaars. Der Landesverband Württembergischer Karnevalvereine verleiht zudem die Verdienst-Orden und die FFC-Jahresorden werden an anwesende Gast-Vereine übergeben. Ein buntes Programm aus Gardetanz, Showtanz und Guggenmusik rundet den Abend ab. Einlass in die Halle ist ab 18.31 Uhr, Beginn eine Stunde später.