Die Dreharbeiten zur kommenden "Tomb Raider"-Serie haben begonnen. Prime Video zeigt erstmals Sophie Turner, die neue Lara Croft, in vollem Kostüm.

Lara Croft ist eine der bekanntesten Videospielfiguren, die ihren Weg aus Games in die allgemeine Popkultur gefunden haben. Die Heldin der "Tomb Raider"-Spiele hatte schon viele menschliche Gesichter, das neueste ist Sophie Turner (29). Wie die aus "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin in ihrer Rolle aussieht, zeigt Prime Video jetzt zum ersten Mal. Amazons Streamingdienst hat ein Bild der Britin im Kostüm veröffentlicht.

Vor Turner durften schon mehrere andere Promis die beliebte Videospielheldin verkörpern. Am bekanntesten für die Rolle ist wohl immer noch Hollywoodstar Angelina Jolie (50), die in zwei Filmabenteuern der Figur Leben einhauchte - im 2001 erschienenen "Lara Croft: Tomb Raider" und im 2003 veröffentlichten "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens".

Im Jahr 2013 erschien ein "Tomb Raider"-Videospiel-Reboot, das der Reihe nach durchwachsenen Jahren einen frischen Anstrich verpasste. Daran orientierte sich der 2018 erschienene Film "Tomb Raider", in dem die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander (37) den Staffelstab von Jolie übernahm. Daneben gab es über die Jahre zahlreiche Lara-Doubles, die die Videospielfigur verkörperten, darunter etwa auch die aus "Hollow Man" bekannte Schauspielerin Rhona Mitra (49).

Auch diese Stars drehen für die "Tomb Raider"-Serie

Bei der kommenden Serien-Adaption von Prime Video haben mittlerweile die Dreharbeiten begonnen. Neben Turner stehen unter anderem die "Alien"-Ikone Sigourney Weaver (76), Jason Isaacs (62) und August Wittgenstein (44) vor den Kameras. Bill Paterson (80) wird zu Laras kultigem Butler Winston. Mit dabei sind etwa auch Martin Bobb-Semple (28), Sasha Luss (33) und Paterson Joseph (61).

Phoebe Waller-Bridge (40) ist als Autorin, Co-Showrunnerin und leitende Produzentin für die Serie verantwortlich. Unterstützung bekommt sie von Chad Hodge, der ebenso Co-Showrunner und Executive Producer ist.