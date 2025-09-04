Der Designer im Interview: Steffen Schraut: Mode ist ein kluges Investment in uns selbst

Ein Kleid, ein Look, ein Auftritt - Kleidung hat die Kraft, unser Selbstbild zu formen. Eine aktuelle Studie zeigt, wann Mode Frauen glücklich macht und wann sie eher verunsichert. Designer Steffen Schraut ordnet die Ergebnisse ein.
Ein Outfit verändert mehr als nur das Spiegelbild: Es zeigt, wie wir uns fühlen. Doch wie sehr kann Mode das Selbstbewusstsein von Frauen stärken? Eine repräsentative Bonsai-Umfrage im Auftrag von QVC und Steffen Schraut (55) zeigt, wie viel Glückspotential in Kleidung steckt - und wann sie eher unsicher macht. Im Interview ordnet der Designer die Ergebnisse ein.