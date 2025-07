Der Designer im Interview: Steffen Schraut holt mit Twiggy die Swinging Sixties zurück

1 "Ihr Look ist einfach zeitlos", schwärmt Designer Steffen Schraut über Modelikone Twiggy. Foto: Andreas Ortner

"Twiggy für eine Kampagne zu gewinnen, war schon lange ein Wunsch von mir", erklärt Steffen Schraut im Interview. Die britische Stilikone ist das Gesicht seiner kommenden Herbst/Winter Kollektion.











Mit Twiggy (75) als Kampagnengesicht für seine kommende Herbst/Winter Kollektion für QVC ist Designer Steffen Schraut (55) ein besonderer Coup gelungen: Die britische Stilikone verkörpert wie kaum eine andere den Spirit der Swinging Sixties - genau jenes Jahrzehnt, das auch als Inspiration für seine neue Kollektion dient. Unter dem Motto "Stronger together - Fashion for Confidence" feiert Schraut nicht nur die Mode, sondern auch weibliches Selbstbewusstsein in all seinen Facetten. Im Interview verrät er, was ihn an Twiggy fasziniert, warum die 60er für ihn modisch bis heute relevant sind - und wie er den legendären Look für jede Frau tragbar macht.