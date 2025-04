Der Country-Sänger packt aus: Billy Ray Cyrus verrät: So begann seine Romanze mit Elizabeth Hurley

Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley sind das überraschendste Promipaar des Jahres. In einem Interview verrät der Country-Sänger nun, wie er mit der britischen Schauspielerin (wieder) in Kontakt gekommen ist und wer den ersten Schritt gemacht hat.

Diese Romanze hatte wohl niemand auf dem Schirm. An Ostersonntag machten der US-Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63) und die britische Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) via Instagram ihre Liebe offiziell. In dem Podcast "The Ty Bentli Show" verriet Billy Ray Cyrus nun, wie das auf den ersten Blick ungleiche Pärchen zusammenfand.

Demnach habe er eine Textnachricht von Elizabeth Hurley bekommen, als er sie am dringendsten brauchte. Wann genau, verriet der Vater von Superstar Miley Cyrus (32) nicht. Er gab lediglich preis, dass er sich zu diesem Zeitpunkt in einer schwierigen Lebensphase befand. Im Sommer 2024 hatte Cyrus nach nur sieben Monaten Ehe die Scheidung von der Australierin Firerose eingereicht. Im Januar 2025 hatte er dann mit einem bizarren Auftritt im Rahmen der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump (78) für Negativschlagzeilen gesorgt. Seine Kinder zeigten sich daraufhin besorgt um seinen Gesundheitszustand.

"Wow, kann das Leben noch härter werden?"

"Ich habe damals wirklich gedacht: 'Wow, kann das Leben überhaupt noch härter werden? Kann es für mich noch schlimmer kommen?'", erzählte Billy Ray Cyrus in dem Podcast-Interview weiter. "Irgendwann war ich an einem Punkt, an dem es einfach nicht mehr tiefer ging - wenn das Leben einen so richtig trifft, liegt man nur noch auf dem Rücken am Boden."

Doch "genau in diesem Moment meldete sich ein Freund", erzählte der "Achy Breaky Heart"-Interpret. Die Nachricht habe ungefähr so gelautet: "Hey, ich habe den Eindruck, dass das Leben gerade ziemlich schwer für dich ist. Ich wollte dir einfach sagen, dass du nicht allein bist - ich stehe an deiner Seite."

Billy Ray Cyrus erkannte Elizabeth Hurleys Nummer zunächst nicht

Billy Ray Cyrus kannte die Nummer nicht, von der die Nachricht kam, und fragte daher zurück: "Wer bist du?" Die Antwort: Elizabeth Hurley. "Ausgerechnet sie - von all den Menschen, die mir in diesem Moment helfen konnten, war es diese Freundin, die mir am dringendsten gefehlt hatte und mich schließlich wieder zum Lachen brachte", berichtete Cyrus.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2022 bei den Dreharbeiten zu "Christmas in Paradise". Bei dem Weihnachtsfilm mit "Frasier"-Star Kelsey Grammer (70) hatten sie nur wenige gemeinsame Szenen. Doch die Chemie habe sofort gestimmt, erinnerte sich Cyrus. Nach dem Dreh hätten sie sich aber aus den Augen verloren.

"Wir haben einfach nur gelacht"

Auch 2022 machte Billy Ray Cyrus eine schwierige Phase durch: Nach 30 Jahren Ehe trennte sich seine Frau Tish (57) von ihm. "Wir haben einfach gemeinsam gelacht - und das in einer Zeit, in der mir nicht oft zum Lachen zumute war", sagte der Vater von sechs Kindern über die Zusammenarbeit mit der britischen Schauspielerin, die in den 90ern als Hugh Grants (64) Partnerin berühmt wurde.

Elizabeth Hurley wiederum hat mit dem verstorbenen US-Geschäftsmann Steve Bing den Sohn Damian (23). Er scheint der Beziehung seiner Mutter zu Billy Ray Cyrus positiv gegenüberzustehen - immerhin hat er ihren Liebes-Post auf Instagram mit einem Like bedacht.