Der Comedian im Interview: Aurel Mertz über toxische Männlichkeit und die Abgründe der Manosphere

Comedian Aurel Mertz recherchierte für sein Buch "Alpha-Boys" in den Abgründen der Manosphere. Im Interview spricht er über seine Erlebnisse und darüber, wie "echte" Männlichkeit aussehen könnte.
Frauenhass, bizarre Schönheits-OPs und die verzweifelte Suche nach Dominanz: Comedian Aurel Mertz (36) hat sich für sein neues Buch "Alpha-Boys" (ab 2. Februar erhältlich, Knaur) tief in die Abgründe der sogenannten "Manosphere" begeben und reiste sogar nach Bali, um an einem Männer-Retreat teilzunehmen.