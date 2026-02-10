Der Chemiker Jörg Senn-Bilfinger: Eine schwäbische Karriere der Nachkriegszeit

Jörg Senn-Bilfinger gehört zu den Erfindern des Medikaments Pantoprazol. Ein Hausbesuch bei dem Patenterfinder und Wissenschaftler in Konstanz.
Das Musikerviertel zählt zu den gehobenen Wohnquartieren von Konstanz. Es trägt seinen Namen wegen der vielen Tonschöpfer, nach denen die Straßen benannt sind. Daran grenzen Villen der Gründerzeit, die von hohen Hecken dezent gerahmt werden. Viele Grundstücke schauen auf den Seerhein und Richtung Süden. Ludwig van Beethoven, der in Wien notorisch seine Wohnungen wechseln musste, hätte sich in der Konstanzer Beethovenstraße keine Bleibe leisten können. Das Viertel ist wohlhabend und kultiviert – der Wohlstand wird hier nicht dick aufgetragen.