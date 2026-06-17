Joyn startet mit "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" eine neue Datingshow: 13 Singles suchen die große Liebe, doch jede Lüge am Lügendetektor kostet die Gruppe Geld. Wann feiert das neue Format seine Premiere?

Mitten in der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft bringt der Streamingdienst Joyn ein neues Datingformat an den Start. "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" war zunächst für den Sommer 2026 angekündigt worden. Jetzt steht fest: Die Kuppelshow ist ab Donnerstag, 25. Juni abrufbar. Das geht aus einer Ankündigung von Joyn hervor. Im Free-TV folgt die Kuppelshow mit 20 Folgen dann später: ProSieben zeigt "Eden" ab Donnerstag, 16. Juli, wöchentlich um 22:20 Uhr.

Für jede Lüge schwindet das Preisgeld Das Konzept verbindet Romantik mit Nervenkitzel: 13 Singles ziehen ins "Paradies", um die große Liebe zu finden. Nur wer am Ende ein Paar bildet, hat die Chance auf bis zu 100.000 Euro. Der Haken liegt im Lügendetektor, vor den die Kandidatinnen und Kandidaten regelmäßig treten müssen. Jede Unwahrheit kostet die Gruppe 1.000 Euro aus dem gemeinsamen Topf.

Die Fragen sind unbequem. "Sind Deine Gefühle echt?", "Hast Du gestern heimlich eine andere geküsst?" oder "Ist das Kennenlernen für Dich nur ein Spiel?" lauten etwa die Tests. Daraus ergibt sich die zentrale Zwickmühle: Wer flunkert, um eine frische Romanze zu retten, schröpft die Gemeinschaftskasse. Wer ehrlich bleibt, schont das Preisgeld - riskiert aber das sofortige Aus beim Date.

Singles aus Deutschland und Österreich

Die Teilnehmenden sind zwischen 23 und 33 Jahre alt und stammen aus verschiedenen Orten Deutschlands und Österreichs. Mehrere bringen bereits Reality-Erfahrung mit: Charline (29) war 2023 bei "Temptation Island" dabei, Roberto (26) 2024 und Tarek (28) 2025.

Nach seiner Motivation gefragt, liefert Roberto aus Ludwigshafen am Rhein jenes Zitat, das der Sendung den Ton vorgibt: "Ich liebe Abenteuer, ich liebe Frauen und ich liebe Geld." Wie großzügig im Dating-Alltag mit der Wahrheit umgegangen wird, zeigen zwei Beispiele aus der Runde. Marvin (23) aus Bochum machte einen Hund zum Fluchthelfer und nennt als legendärste Dating-Lüge: "Dass ich einen Dackel zu Hause habe, der ohne mich nicht einschlafen kann." Phillip (26) aus Wien wiederum setzte auf eine andere Dating-Behauptung: "Dass ich noch Jungfrau bin."