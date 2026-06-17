Joyn startet mit "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" eine neue Datingshow: 13 Singles suchen die große Liebe, doch jede Lüge am Lügendetektor kostet die Gruppe Geld. Wann feiert das neue Format seine Premiere?
Mitten in der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft bringt der Streamingdienst Joyn ein neues Datingformat an den Start. "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" war zunächst für den Sommer 2026 angekündigt worden. Jetzt steht fest: Die Kuppelshow ist ab Donnerstag, 25. Juni abrufbar. Das geht aus einer Ankündigung von Joyn hervor. Im Free-TV folgt die Kuppelshow mit 20 Folgen dann später: ProSieben zeigt "Eden" ab Donnerstag, 16. Juli, wöchentlich um 22:20 Uhr.