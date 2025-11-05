Nur zwei Wochen nach Start der zweiten Staffel gibt Netflix grünes Licht: Die romantische Comedyserie "Nobody Wants This" mit Kristen Bell und Adam Brody wird fortgesetzt.
Der Streaming-Riese Netflix überbringt den Fans der romantischen Comedyserie "Nobody Wants This" eine frohe Botschaft. Bereits zwei Wochen nach Veröffentlichung der zweiten Staffel steht fest: Das Paar Joanne (Kristen Bell, 45) und Noah (Adam Brody, 45) darf seine Geschichte fortsetzen. Eine dritte Staffel soll 2026 kommen. Die Entscheidung fiel damit deutlich schneller als bei vielen anderen Produktionen.