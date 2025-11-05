Nur zwei Wochen nach Start der zweiten Staffel gibt Netflix grünes Licht: Die romantische Comedyserie "Nobody Wants This" mit Kristen Bell und Adam Brody wird fortgesetzt.

Der Streaming-Riese Netflix überbringt den Fans der romantischen Comedyserie "Nobody Wants This" eine frohe Botschaft. Bereits zwei Wochen nach Veröffentlichung der zweiten Staffel steht fest: Das Paar Joanne (Kristen Bell, 45) und Noah (Adam Brody, 45) darf seine Geschichte fortsetzen. Eine dritte Staffel soll 2026 kommen. Die Entscheidung fiel damit deutlich schneller als bei vielen anderen Produktionen.

Darum geht es in der Serie Die Show erzählt die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen der Podcast-Moderatorin Joanne, dargestellt von Kristen Bell, und dem Rabbi Noah, verkörpert durch Adam Brody. In der aktuellen zweiten Staffel spitzt sich ihre Beziehung zu: Joanne steht vor der Entscheidung, ob sie zum Judentum konvertieren möchte. Neben den beiden Hauptdarstellern sind auch Justine Lupe (36), Timothy Simons (47) und Jackie Tohn (45) Teil des Ensembles.

Erin Foster, die Schöpferin der Serie, reagierte mit großer Freude auf die Nachricht. Sie betonte in einem Statement, wie sehr sie es genieße, über ihr Lieblingspaar zu schreiben. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass sie die Arbeit fortsetzen werde, solange dies nicht zu viel Zeit von ihrem abendlichen Reality-TV-Konsum abziehe.

Auch die beiden Showrunner Jenni Konner und Bruce Eric Kaplan äußerten sich dankbar. Sie bezeichneten den Job als außergewöhnlich unterhaltsam und hoben die Zusammenarbeit mit Foster, der talentierten Besetzung und dem gesamten Team hervor.

In einem lustigen Instagram-Clip ist zu sehen, wie Kristen Bell die gute Nachricht ihren Kollegen via Videocall mitteilt. Am Ende erzählt sie die News auch Erin Foster, doch die weiß natürlich längst Bescheid und möchte den Cast gerne selbst informieren. Bell setzt ihr Pokerface auf und behauptet, dass sie ihren Co-Stars noch nichts von den neuen Folgen erzählt habe.