Der Cast im Interview: Letzter Downton Abbey-Film: So war der Dreh ohne Maggie Smith

"Downton Abbey: Das große Finale" bildet den Abschluss der Erfolgsserie und der beiden Nachfolgerfilme. Im Interview gewährt der Cast einen Einblick in den Dreh zum dritten Film, der ohne die verstorbene Maggie Smith stattfand.
Am 18. September startet "Downton Abbey: Das große Finale" in den deutschen Kinos. Es ist der dritte Film, der erneut auf der Erfolgsserie "Downton Abbey" und den beiden Filmen "Downton Abbey" (2019) und "Downton Abbey II: Eine neue Ära" (2022) beruht, und mit dem der Abschied von der Familie Crawley und ihren Bediensteten gefeiert werden soll.