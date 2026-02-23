Der Bunker ist nicht genug: Paradise startet in die zweite Staffel

Mit Staffel zwei schlägt "Paradise" ein neues Kapitel auf: Gemeinsam mit Sterling K. Brown erkunden die Zuschauer erstmals die Welt jenseits des Bunkers - und treffen dabei unter anderem auf Neuzugang Shailene Woodley.

"Paradise" von "This Is Us"-Macher Dan Fogelman (50) wurde 2025 zu einem der großen Überraschungshits der Seriensaison. Für den postapokalyptischen Politthriller mit "This Is Us"-Star Sterling K. Brown (49) gab es unter anderem eine Emmy-Nominierung als beste Dramaserie - keine Selbstverständlichkeit für eine Produktion dieses Genres. Nun geht "Paradise" in die nächste Runde: Am 23. Februar 2026 startet die zweite Staffel bei Disney+.

Zum Auftakt stellt der Streamingdienst die ersten drei Folgen live. Die restlichen Episoden folgen dann immer montags. Wie in der ersten Season umfasst Staffel zwei acht Folgen. Das Finale kommt also am 30. März zu Disney+.

Überraschungshit "Paradise": Was bisher geschah

Die erste Staffel von "Paradise" startete mit einem Schock für Xavier Collins (Sterling K. Brown): Der Secret-Service-Agent findet US-Präsident Cal Bradford (James Marsden, 52) ermordet vor. Ausgerechnet Xavier war für dessen Schutz verantwortlich. Er setzt alles daran, den Täter zu finden - doch je tiefer er gräbt, desto stärker gerät er selbst unter Verdacht.

So weit, so konventionell. Der Clou der Serie zeigt sich erst am Ende der Auftaktfolge. Die Story spielt nicht in Washington, D.C., wie man vermuten könnte, sondern unter einer gigantischen Kuppel unter der Erde, einem Bunker von der Größe einer Stadt.

Die Handlung beginnt drei Jahre nach einem zunächst nicht näher erklärten apokalyptischen Ereignis. Die Erdoberfläche ist unbewohnbar, das Leben spielt sich in einem Bunker ab. Dort hat sich eine kleine Gruppe Privilegierter eingerichtet - unter ihnen Xavier und seine beiden Kinder. Zu den zentralen Figuren gehört die geheimnisvolle Milliardärin Samantha "Sinatra" Redmond (Julianne Nicholson, 54): Als reichste Frau der Welt hält sie in Paradise die Fäden in der Hand und bestimmt die Regeln dieser abgeschotteten Gesellschaft.

Die Story von "Paradise": Das passiert in Staffel zwei

Nachdem im Finale von Staffel eins der Mörder des Präsidenten enthüllt wurde, dehnt sich die Handlung der neuen Folgen auf die Außenwelt aus. Denn gegen Ende der letzten Staffel wird klar: dass die Welt jenseits des Bunkers sehr wohl bewohnbar ist. Auch Xaviers totgeglaubte Frau lebt noch.

Staffel eins endet damit, dass Xavier mit einem Flugzeug den Bunker verlässt. Wie der erste Trailer zu den neuen Folgen zeigt, stürzt er mit dem Flugzeug ab. Xavier überlebt - verletzt. Mit ihm durchstreifen die Zuschauer die postapokalyptische Welt und lernen dabei Figuren kennen, die seit drei Jahren ums Überleben kämpfen. Gleichzeitig bleibt die Serie bei denen, die im Bunker zurückgeblieben sind, und zeigt, wie sich ihr Leben dort weiterentwickelt.

"Wir werden in beiden Welten leben", erklärte Serienschöpfer Dan Fogelman bereits im Frühjahr 2025 dem "Hollywood Reporter". "Wir werden uns mit Xavier auf eine Reise begeben - eine sehr spannende, emotionale, große Reise - und dann werden wir auch in unserer Welt unten im Bunker leben, und irgendwann werden beide Ebenen aufeinanderprallen", versprach Fogelman.

Die Story um die Hintergründe, die zu dem Bau der Kuppel geführt haben, ist ebenfalls noch nicht auserzählt. "Es ging nie nur um den Bunker", raunt Sinatra geheimnisvoll im Trailer zu Staffel zwei.

Die Stars von Staffel zwei: Shailene Woodley ist neu dabei

Neben Sterling K. Brown kehrt in der zweiten Staffel auch James Marsden als Cal Bradford zurück; auch Julianne Nicholson ist wieder als Sinatra dabei. Die dubiose Milliardärin hat den Anschlag auf ihr Leben überlebt. Ihre Machtposition in Paradise hat sie aber verloren und kämpft nun um ihr Lebensprojekt.

Neu dabei ist Shailene Woodley (34). Die aus den "Die Bestimmung"-Filmen bekannte Schauspielerin spielt eine Überlebende der Apokalypse, die Xavier bei der Suche nach seiner Frau unterstützt. Ebenfalls neu im Cast: Thomas Doherty (30), bekannt aus "Tell Me Lies". Er verkörpert einen Biker, der mit seiner Gang in den Bunker eindringen will.

Begleitender Podcast zur Serie

Begleitend zur zweiten Staffel startet Disney+ einen offiziellen Podcast zu "Paradise". Nach "Only Murders in the Building" und "Percy Jackson" ist es bereits das dritte Serien-Format dieser Art auf der Plattform. Los ging es am 16. Februar; weitere Episoden erscheinen wöchentlich - jeweils parallel zu den Folgen, die sie begleiten.

Im Podcast kommen unter anderem Serienschöpfer Dan Fogelman sowie Darsteller, Produzenten und Drehbuchautoren der Serie zu Wort. Außerdem nehmen der wissenschaftliche Berater Jonathan Mijs und der Bunker-Experte Douglas Rushkoff die fiktiven Ereignisse unter die Lupe und prüfen ihren Realitätsgehalt. Moderiert wird das begleitende Audioformat von Schauspielerin Ryan Michelle Bathé (49). Privat ist sie die Ehefrau von Sterling K. Brown; mit ihm stand sie bereits für "This Is Us" vor der Kamera. In der zweiten "Paradise"-Staffel soll sie zudem einen Gastauftritt haben.