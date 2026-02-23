Der Bunker ist nicht genug: Paradise startet in die zweite Staffel

Mit Staffel zwei schlägt "Paradise" ein neues Kapitel auf: Gemeinsam mit Sterling K. Brown erkunden die Zuschauer erstmals die Welt jenseits des Bunkers - und treffen dabei unter anderem auf Neuzugang Shailene Woodley.
"Paradise" von "This Is Us"-Macher Dan Fogelman (50) wurde 2025 zu einem der großen Überraschungshits der Seriensaison. Für den postapokalyptischen Politthriller mit "This Is Us"-Star Sterling K. Brown (49) gab es unter anderem eine Emmy-Nominierung als beste Dramaserie - keine Selbstverständlichkeit für eine Produktion dieses Genres. Nun geht "Paradise" in die nächste Runde: Am 23. Februar 2026 startet die zweite Staffel bei Disney+.