Zum 70. Geburtstag zeigt sich Frank-Walter Steinmeier als Mensch mit Herz und Haltung. Der stille Westfale, der lieber zuhört als glänzt, blickt auf ein Leben voller Pflichtgefühl, Bodenständigkeit und Konsequenz.
Beherzt greift er zur Kelle und schenkt aus: Zum Fest der Liebe zeigt der Bundespräsident sein gutes Herz, schließlich soll das Staatsoberhaupt mit gutem Beispiel vorangehen. Also geht Frank-Walter Steinmeier zu den Berliner Obdachlosen und verteilt Kartoffelsuppe mit Würstchen. Er spricht von "sozialer" und "klimatischer Kälte" und von dem "Teil der Gesellschaft", der davon betroffen ist. Das hört sich ein bisschen hölzern an, ist aber durchaus herzlich gemeint.