Der Bleistiftrock ist zurück und zwar cooler als je zuvor. Im Herbst 2025 wird der Klassiker zum angesagten Modetrend. Designer von Saint Laurent bis Givenchy zeigen, wie vielseitig der Pencil Skirt heute dank neuer Schnitte gestylt werden kann.

Das alte Klischee vom Bleistiftrock als strenges Büro-Kleidungsstück gerät zunehmend in Vergessenheit. Im Herbst 2025 avanciert der Pencil Skirt zum coolsten Rock der Saison und entwickelt sich vom langweiligen Office-Look zum echten Cool-Girl-Basic. Auf den internationalen Laufstegen war er omnipräsent: ob in leuchtenden Farben bei Saint Laurent, als Power-Dressing-Look bei Givenchy oder in maskulinen Grautönen bei Calvin Klein. Die Botschaft ist klar: Der Bleistiftrock gehört in diesem Herbst in jeden Kleiderschrank - und er ist alles andere als bieder.

Der Bleistiftrock bekommt ein Update Seit Jahrzehnten gilt er als Klassiker, jetzt wird er neu interpretiert. Statt dem Ruf des faden Büro-Styles zu folgen, sorgt der Bleistiftrock 2025 für ein stylisches Upgrade der femininen Garderobe. Besonders angesagt sind längere Silhouetten, kräftige Farben und unerwartete Stoffe wie Tweed oder Leder.

Pencil Skirts: Die Runway-Highlights für Herbst/Winter 2025

Kreativdirektor Anthony Vaccarello zeigte für Saint Laurent Pencil Skirts in kräftigen Tönen wie Koralle, Ocker und Citrin. Im Kontrast zu eleganten Blusen entsteht ein Statement-Look, der sofort Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Sarah Burton setzte bei ihrem gefeierten Givenchy-Debüt auf Power Dressing. Schwarze Pencil Skirts in Overknee-Länge, kombiniert mit scharf geschnittenen Blazern und breiten Schultern definieren die neue Business-Eleganz.

Bei Gucci traf rustikaler Tweed auf feminine Spitze. Pencil Skirts wurden mit Oversize-Strick kombiniert - ein spannendes Spiel zwischen seriös und verführerisch.

Währenddessen zelebrierte man bei Calvin Klein den neuen Corporate Chic: Grau als Trendfarbe in Form von Bleistiftröcken im Monochrom-Look, kombiniert mit Blazer und Pumps. Ein Hauch Farbe, etwa durch eine Tasche in sanftem Buttergelb, bricht hier die Strenge auf.

Maxi-Pencil-Skirt: Das neue It-Piece unter den Bleistiftröcken

Neben den klassischen Modellen setzt sich eine neue Variante durch: der Maxi-Pencil-Skirt. Bodenlang und schlank geschnitten, bringt er zugleich Eleganz und Dramatik in den Alltag. Besonders stylish wirkt er mit spitzen Stiefeln oder einem schmalen Rollkragenpullover. Ob im Büro oder beim Dinner am Abend verlangt dieser Look Selbstbewusstsein, ist aber ein echter Hingucker.

Warum der Pencil Skirt jetzt alltagstauglich ist

Der Bleistiftrock hat den Sprung vom reinen Office-Piece in den lässigen Streetstyle geschafft. Statt strengem Blazer dürfen nun auch Oversize-Strick, sportliche Accessoires oder auffällige Statement-Ohrringe kombiniert werden. Damit wird der Rock zum universellen Styling-Baustein und zeigt sich 2025 feminin, wandelbar und modern. Wer den Trend ausprobieren möchte, sollte auf die neuen Proportionen setzen: Midi bis Maxi ist jetzt die angesagte Länge.

Herbstliche Styling-Tipps

Einen farbigen Pencil Skirt mit einem kuscheligen Strickpullover und spitzen Ankle Boots kombinieren - so wirkt der Look weniger streng und bekommt eine moderne Nonchalance.

Für den Abend funktioniert der Pencil Skirt perfekt mit einem Satin-Top, Heels und auffälligem Schmuck. Mutige setzen auf Colourblocking à la Saint Laurent und kombinieren einen rotorangen Rock zu einer roten Bluse.