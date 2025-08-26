Der Bleistiftrock ist zurück und zwar cooler als je zuvor. Im Herbst 2025 wird der Klassiker zum angesagten Modetrend. Designer von Saint Laurent bis Givenchy zeigen, wie vielseitig der Pencil Skirt heute dank neuer Schnitte gestylt werden kann.
Das alte Klischee vom Bleistiftrock als strenges Büro-Kleidungsstück gerät zunehmend in Vergessenheit. Im Herbst 2025 avanciert der Pencil Skirt zum coolsten Rock der Saison und entwickelt sich vom langweiligen Office-Look zum echten Cool-Girl-Basic. Auf den internationalen Laufstegen war er omnipräsent: ob in leuchtenden Farben bei Saint Laurent, als Power-Dressing-Look bei Givenchy oder in maskulinen Grautönen bei Calvin Klein. Die Botschaft ist klar: Der Bleistiftrock gehört in diesem Herbst in jeden Kleiderschrank - und er ist alles andere als bieder.