Der Berliner Star-Gastronom The Duc Ngo spricht im Interview über den wahren Geschmack von Umami, die Oberflächlichkeit von Social Media und "Kitchen Impossible".
Das Essen fotografieren, anstatt zu genießen? "Das ist eine schlimme Weise, Gastronomie zu erleben." The Duc Ngo (51) erklärt der Nachrichtenagentur spot on news, wie Smartphones das Restauranterlebnis verändern. Der Koch und Stargastronom aus Berlin hat bereits über 20 Restaurants eröffnet, nun erscheint mit "The Duc Ngo - Neue asiatische Küche" (DK Verlag, 28.10.) sein erstes Kochbuch. Im Interview spricht der umtriebige Koch auch über seine Anfänge in den USA, Glutamat und "Kitchen Impossible".