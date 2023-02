1 Die neue „Bachelor“-Staffel mit David Jackson läuft ab März. Foto: RTL/Frank J. Fastner

Sonne, Flirts und Eifersuchtsdramen – diese Kombination hat sich im TV bewährt. Die Privatsender setzen deshalb auch in diesem Jahr auf jede Menge Kuppelshows. Ein Überblick.















Die Liebe im TV suchen und obendrauf noch einen kostenlosen Partyurlaub mitnehmen – dieses „Konzept“ scheint nicht nur bei den Teilnehmenden gut anzukommen. Auch die Zuschauer fiebern bei Flirts und Eifersuchtsdrama unter der Sonne Griechenlands, Spaniens oder sonst wo auf der Welt mit. Die Privatsender freut’s. Sie planen diverse Kuppelshows auch 2023 fest im Fernsehprogramm ein. Wir verraten, welche Formate dieses Jahr anstehen.

Darauf haben die Fans bereits lange gewartet: die 13. „Bachelor“-Staffel. Später als gewöhnlich verteilt der Stuttgarter David Jackson die Rosen. Nach vier Beziehungen und drei Jahren als Single will der 32-Jährige nun seine Traumfrau finden. „Meine Vorstellung von einer passenden Partnerin ist ein sehr liebevoller Mensch, ein familiärer Mensch“, sagt der gelernte Versicherungskaufmann, der mittlerweile als Model und Content Creator tätig ist. Klingt machbar oder? Ob eine der Frauen das Herz des Bachelors erobert, ist ab 1. März immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Kandidatinnen hat der Sender noch nicht bekannt gegeben.

First Dates Hotel

Der Ableger von „First Dates - Ein Tisch für zwei“ funktioniert ähnlich wie das Original. Zwar sind die Rahmenbedingungen durch den Dreh im Ausland, im „First Dates Hotel“, andere, dennoch treffen sich hier zwei Singles zum Blind Date. Ob das Treffen zum Fiasko wird oder sich mehr daraus entwickelt, muss jedes der Pärchen durch ein gemeinsames Dinner herausfinden. Das Format läuft ab 6. Februar immer montags um 20.15 Uhr bei VOX.

„Princess Charming“

Die lesbische Datingshow bekommt in diesem Jahr eine dritte Staffel. Die erste räumte in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ den Deutschen Fernsehpreis ab. Vom Prinzip her ist das Format wie „Der Bachelor“ aufgebaut. Jede Woche stehen Gruppen- und Einzeldates an, auf denen die „Princess Charming“ die Frauen näher kennenlernt. Die Nachfolgerin von Hanna Sökeland steht noch nicht fest, ebenso kein konkreter Sendetermin. In der Vergangenheit waren die Folgen zunächst auf der zahlungspflichtigen Plattform RTL+ zu sehen, später bei Vox im Free-TV.

Love Island

Auch dieses beliebte Datingformat bekommt 2023 eine neue Staffel. Die Singles ziehen in eine Villa, um ihr „Couple“ zu finden. Zudem warten nicht allzu anspruchsvolle Spiele und Gefühlschaos. Nur wer sein Gegenstück findet, hat am Ende die Chance 50.000 Euro zu gewinnen. Ob die Gefühle echt sind oder nur als Mittel zum Zweck dienen, müssen die Zuschauer entscheiden. Wann die Staffel ausgestrahlt werden soll, hat RTL II noch nicht bekannt gegeben.

Herz an Bord

Die neue Dating-Show begleitet vier Singlefrauen auf einer achttägigen Kreuzfahrt – und der Suche nach einem neuen Partner. Sobald es an Land geht, muss eine Entscheidung getroffen werden. Mit welchem von zwei Männern geht die Reise weiter? Nur einer kann die nächste Etappe der Schiffsreise gemeinsam mit einer der Frauen zurücklegen. Moderiert wird das Format von Wayne Carpendale. Die vier Folgen kommen ab 14. Februar immer dienstags um 20.15 Uhr bei VOX.

Take Me Out

Hier haben zunächst die Frauen das Sagen. Zwar wird die Show nur im RTL-Studio gedreht, unterhaltsam wird es aber trotzdem. 30 Teilnehmerinnen können drei Runden lang mehr über einen Single-Mann erfahren. Wenn ihnen nicht zusagt, was sie sehen und hören, buzzern sie. Ein Kennenlernen ist damit ausgeschlossen. Sind am Ende noch mehr als zwei Frauen übrig, ist der Mann am Drücker. Seinen beiden Favoritinnen stellt er nun eine selbst gewählte Frage, danach muss er sich entscheiden. Mit wem geht es auf ein Date? Die neue Staffel mit Jan Köppen startet am 4. Februar um 22.15 Uhr auf RTL.