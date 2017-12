Der Bachelor bei RTL Die neuen Bachelor-Damen zeigen ihre schönsten Seiten

Von red 13. Dezember 2017 - 10:19 Uhr

Sie sind jung, sexy und Single: Die Bachelor-Kandidatinnen der achten Staffel. Wir haben die Bilder der leicht bekleideten Schönheiten.





Stuttgart - Am 10. Januar ist es wieder soweit: „Der Bachelor“ startet in die achte Staffel. 22 Single-Frauen versuchen dann, das Herz eines Junggesellen zu erobern. Wer der Glückliche sein wird, hat RTL offiziell noch nicht bekannt geben. Gerüchten zu Folge ist Daniel Völz (32) der Bachelor der neuen Staffel.

Eins ist aber jetzt schon sicher: Die Bachelor-Kandidatinnen werden sich so richtig ins Zeug legen, um den Junggesellen von sich zu überzeugen und am Ende die letzte Rose zu erhalten. Wer die attraktiven jungen Frauen sind, sehen Sie in unserer Bildergalerie.