8 David Jackson muss sich genau überlegen, wem er eine Rose überreichen will. Foto: RTL

Der Stuttgarter David sucht nach der großen Liebe über die Dating-Sendung „Der Bachelor“ auf RTL. In der sechsten Folge muss er sich wieder von einer Kandidatin verabschieden – und trifft eine überraschende Entscheidung.









In der sechsten Folge von „Der Bachelor“ auf RTL hat der Stuttgarter David Jackson noch die Wahl zwischen neun Frauen. „Ich bin bereit, Gefühle zuzulassen, zu erkennen“, sagt er zu Beginn der Sendung. Doch für welche der Kandidatinnen hat er die tiefsten Gefühle? Eine Einladung zum ersten Gruppendate der Woche soll eventuell Klarheit bringen. Alyssa, Angelina und Chiara wurden dazu eingeladen und sollen ihren „Lebensbaum“ basteln.

Dabei kommen ungewohnt ernste Themen zur Sprache. Alyssa erzählt David davon, dass sie in ihrer inzwischen geschiedenen Ehe schwanger wurde, dann aber eine Fehlgeburt erlitt. Während Chiara von ihrer glücklichen Kindheit berichtet, spricht Angelina davon, wie sie als Kind gemobbt wurde. Sie bekennt sich aber auch zu ihrer Heimatstadt Albstadt: „Ich liebe Albstadt, auch wenn ich schon in vielen anderen Städten war.“

Kuss-Geständnis und Eifersüchteleien

Anschließend will David den Abend mit Chiara ausklingen lassen. Die 26-Jährige ist die umstrittenste Kandidatin der aktuellen Staffel. Denn während David oft betont, wie beeindruckt er von der Münchnerin ist, lassen manche Mitstreiterinnen kein gutes Haar an ihr und werfen ihr vor, ein falsches Spiel zu spielen. Dass der Bachelor erneut mit Chiara Zeit alleine verbringen will, lässt die Alarmglocken in der Villa der Frauen schrillen. Besonders Rebecca befürchtet, dass es zum Kuss zwischen den beiden kommen könnte. Schnell trommelt sie die anderen Frauen zusammen, um ihnen zu erzählen, dass David sie in der vergangenen Nacht der Rosen küsste. Das hatte sie zunächst für sich behalten, doch hinter Chiara möchte sie auf keinen Fall zurückstecken: „Chiara denkt, sie wäre die zweite, die ihn küsst, aber sie ist die dritte“, erklärt Rebecca. Den ersten Kuss bekam Lisa, die zu den neusten Entwicklungen nur anmerkt: „Ja, ist jetzt so.“

Ob nun zweite oder dritte – tatsächlich reiht sich Chiara nicht ein bei den Küsserinnen. Sie führt dagegen ernste Gespräche mit David über die inzwischen überstandene Krebserkrankung seiner Schwester. „Chiara ist die erste Frau, der ich das erzählt habe“, sagt David und spricht von einem „Wow-Date“. Auch Chiara ist von dem emotionalen Gespräch überwältigt: „Ein Kuss wäre in dem Moment nicht richtig gewesen.“

Überraschende Entscheidung in der Nacht der Rosen

Skurril wird es derweil in der Villa, als den Frauen ein Paket mit Sexspielzeug geliefert wird. Was sich RTL davon versprochen hat, bleibt unklar. Von einem weiteren Gruppendate verspricht sich dagegen David neue Erkenntnisse – während Krokodile in freier Wildbahn bestaunt und zwei Babykrokodile in die Freiheit gelassen werden. Er sucht das Gespräch mit Yolanda, mit der er in der vergangenen Woche ein romantisches Einzeldate hatte, und mit Leyla, die wie üblich in seiner Gegenwart wenig Gehaltvolles von sich gibt.

In der Nacht der Rosen feiern David und die Frauen zunächst eine Poolparty, bei der die Stimmung allerdings getrübt ist. Alyssa hadert mit ihrem Schicksal, weil sie sich keine Chancen mehr bei David ausrechnet – bleibt dann aber doch. Der Bachelor entscheidet sich schließlich gegen Yolanda, der er in der vorangegangenen Woche noch bei dem romantischen Einzeldate vorab eine Rose überreicht hatte. Diese Entscheidung überrascht auch die anderen Kandidatinnen und bei Chiara und Henriette rollen Tränen.

Wie es mit David und den verbliebenen acht Kandidatinnen weiter geht, zeigt RTL am Mittwoch, 12. April, um 20.15 Uhr, oder schon eine Woche früher auf RTL+.