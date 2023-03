8 David und Lisa unterhalten sich – dann kommt es zum Kuss. Foto: RTL

Es ist einer der Momente, auf den die Fans von „Der Bachelor“ auf RTL hinfiebern: unweigerlich kommt es irgendwann zum ersten Kuss zwischen dem Rosenkavalier und einer seiner Kandidatinnen. In der 13. Staffel dauert es bis zur vierten Staffel, doch dann ist es so weit: David und Lisa küssen sich. Doch wie sich in der Nacht der Rosen herausstellt, handelte es sich eher um ein Versehen. Lisa erklärt David, dass sie sich eigentlich nur ein bisschen an ihn rankuscheln wollte: „Ich mag diesen Moment davor.“ Er antwortet: „Für mich war der Moment davor schon eine Stunde.“

Ob geplant oder nicht, es wurde geküsst. Auch für die Fans der Sendung, die sich auf Twitter austauschen, kam dieser Moment etwas plötzlich.

Auch der Dialog vor dem Kuss und Davids Flirt-Taktik werden von den Fans belustigt verfolgt.

Als Lisa nach ihrem Einzeldate zurück in die Villa der Frauen kommt, erfolgt ein weiteres typisches Ritual der Sendung. Sie muss den anderen Kandidatinnen Rede und Antwort stehen und natürlich die alles entscheidende Frage nach dem Kuss beantworten. Manche finden dieses Vorgehen ein wenig befremdlich:

Die meisten Fans bei Twitter sind sich jedoch einig, dass – abgesehen von diesem ersten Kuss – in der Staffel noch zu wenig Unterhaltsames geboten wird.

Wie es mit David und den verbliebenen Kandidatinnen weiter geht, zeigt RTL am Mittwoch, 29. März, um 20.15 Uhr. Auf RTL+ kann man die fünfte Folge schon eine Woche früher streamen.