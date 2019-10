1 "Der Bachelor" Sebastian Preuss ist bereit "für die ganz große Liebe" Foto: TVNOW / Stephan Pick

Sebastian Preuss wird in der Jubiläumsstaffel von "Der Bachelor" auf Traumfrau-Suche gehen. Was der amtierende Kickbox-Weltmeister aus seiner dunklen Vergangenheit gelernt hat und was er sich von einer Frau wünscht, hat er im RTL-Interview verraten.

Der amtierende Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss (29) wagt das große Dating-Abenteuer und wird in der RTL-Show "Der Bachelor" 2020 auf die Suche nach der Richtigen gehen. Im RTL-Interview hat der gebürtige Münchner über seine dunkle Vergangenheit gesprochen und verraten, wie Frauen ihn am besten von sich überzeugen.

Der Boxer, der außerdem einen Malerbetrieb mit drei Angestellten führt, musste sich bereits des Öfteren durchs Leben kämpfen. "Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern und musste sehr viel arbeiten. Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt", erzählt Preuss im Interview. Das habe sich "solange aufgestaut", bis er mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß. Preuss habe aus den Fehlern gelernt, wisse das Leben zu schätzen und blicke positiv in die Zukunft. "Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern - ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag."

Preuss, der sich selbst als ehrlich, lustig und leidenschaftlich beschreibt und sich für "das Leben, die Natur und Sport" begeistert, ist seit Anfang 2018 Single. Neben dem Sport und seinem Geschäft sei keine Zeit für die Liebe gewesen, so der "Bachelor". Jetzt sei er offen für alles und freue sich auf das Abenteuer Bachelor. "Ich bin bereit für die ganz große Liebe!" Wie die 22 Single-Ladies, die in der RTL-Show um ihn kämpfen werden, bei ihm punkten können?

Als Familienmensch hat er einen großen Wunsch

Ein gepflegtes Äußeres und eine gesunde Lebensweise, vor allem aber ein "gutes Herz, Loyalität und Ehrlichkeit" sind beste Voraussetzungen, um den Kickboxer von sich begeistern zu können. Mit der Suche nach der Richtigen will sich Preuss auch endlich seinen größten Traum erfüllen: "Vater werden."

Preuss wird Anfang 2020 seine ersten Rosen verteilen. Ein genaues Startdatum für die Jubiläumsstaffel hat RTL noch nicht bekanntgegeben.