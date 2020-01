15 Linda hat das erste Einzeldate mit dem „Bachelor“ ergattert und kommt ihm gleich näher. Foto: TVNOW/TVNOW

Die ersten Dates stehen an: Der „Bachelor“ Sebastian Preuss kommt dabei vor allem einer Kandidatin recht nahe. Bei anderen fließen die Tränen – und gleich zwei gehen freiwillig.

Stuttgart - Die ersten Dates, die ersten sanften Berührungen und natürlich auch die ersten Tränen: In der zweiten Folge des „Bachelors“ wird es so langsam spannend rund um den Junggesellen Sebastian Preuss und seine Frauenschar.

Noch sind 19 Frauen im Rennen um den Bachelor, der zu den ersten Dates einlud. Linda hatte das Glück gleich als erste ein Einzeldate zu ergattern, bei dem sie Sebastian beim fröhlichen Planschen näher kommen konnte. Doch nur romantisch war es nicht: In der Villa flogen die ersten Fetzen und gleich zwei Kandidatinnen verließen freiwillig die Show. Für eine kleine Überraschung sorgte dann aber Denise.

Die Folge im Schnellcheck:

Der Bachelor-Moment

Sport, Sport, Sport: Dass Sebastian auf sportliche Betätigung steht ist mittlerweile klar. Dass er sich diese Eigenschaft auch von seiner zukünftigen Partnerin wünscht, verständlich. Aber muss er wirklich jede Kandidatin nach ihrem Sportstatus befragen? Ob beim ersten Einzeldate mit Linda oder beim Gruppendate, die Frage: „Machst du Sport?“ gehört für den Kickboxweltmeister scheinbar obligatorisch dazu. Und zwar so sehr, dass er Diana bereits zum zweiten Mal dazu befragt und sie damit sogar zum Weinen bringt. Dass er nicht gleich an alle Pulsuhren verteilt, ist auch alles.

Lage in der Villa

Kaum haben die Kandidatinnen ihre Traumvilla bezogen, schon kracht es. Es wurde gelästert was die aufgespritzten Lippen hergaben. Dumm nur, wenn das Läster-Opfer gleich hinter einem in der Hängematte liegt und alles mitbekommt. So geschehen bei Denise, über die fröhlich gelästert wurde. „Ich heiß jetzt nur noch Dirndl“, erzählt die Münchnerin im Interview. Denn einige der Kandidatinnen machten sich über ihren Auftritt im Dirndl und mit Tennisschläger als Geschenk für Sebastian lustig. Doch auch Denise legte im Hühnerhaufen nach: „Die sieht aus wie aus einem Etablissement“. Auch Jenny Jasim hat mit Lästereien und vielen Tränen zu kämpfen. Doch sie geht in die Offensive: Beim Essen in der Villa machte sie den sichtlich uninteressierten Mitstreiterinnen eine Ansage: „Wenn ihr lästert, dann macht es vor der Kamera.“ Da wird es noch ganz schön brodeln.

Größter Fremdscham-Moment

Artig warten die Kandidatinnen auf und hinter dem Sofa bis sie vom Bachelor aufgerufen werden, um ihre Rose abzuholen – oder auch nicht. Wioleta hat das System wohl nicht so ganz verstanden. Als Sebastian eine Rose aus der Vase nahm, rannte sie einfach vor, obwohl der 29-Jährige nicht mal ein Wort gesagt hatte. Gentlemanlike bekam sie die Rose natürlich nicht direkt. Wer so ungeduldig ist, der muss zappeln.

Bester Spruch der Kandidatinnen

Natalie kann ihre Emotionen kaum zurückhalten, nachdem sie in der zweiten Entscheidungsnacht eine Rose erhalten hat und fasst ihre Gefühlslage passend zusammen: „Man ist wirklich erleichtert, wie so ein Klogang.“

Tiefpunkt der Folge

Er ist aufmerksam, höflich und charmant. Doch der aalglatte Badboy-Bachelor Sebastian kann manchmal auch ein Elefant im Porzellanladen sein. So auch beim Gespräch mit Diana. Der 29-Jährige spricht die Studentin erst darauf an, ob sie heute so gar nicht geschminkt sei und fragt dann ganz uncharmant, ob denn ihre Lippen natürlich seien. Diana gerät in Erklärungsnot, versucht sich zu rechtfertigen. Also lieber Sebastian, in so eine unangenehme Situation bringt man eine Frau nun wirklich nicht.

Die größte Überraschung der Folge

Denise wurde nach dem Gruppendate noch von Sebastian zum romantischen Abendessen eingeladen. Dabei sprechen die beiden auch über ihre Aktivitäten in München. „Komisch, am Eisbach bin ich auch voll oft. Dass wir uns da noch nicht begegnet sind?“ Wenn der Bachelor nur wüsste. Denn was Denise ihm zu diesem Zeitpunkt noch verschweigt: sie haben sich bereits am Eisbach getroffen. Allerdings hatte der Bachelor dort ein Date mit ihrer Freundin und sie war dabei, lag nur ein paar Meter neben ihm. Daran erinnern konnte sich der Bachelor kaum. Ihm ist es egal und Denise glaubt an Schicksal.

Wer musste gehen?

Jenny S. und Rebecca haben die Villa freiwillig verlassen. Doch auch der Bachelor schickte zwei weitere Kandidatinnen nach Hause. Raus aus dem Liebesrennen sind Michele und Jenni.

Unser Favoriten-Tipp

So richtige Tendenzen sind beim Bachelor noch nicht wirklich zu erkennen. Zwar bekam Linda gleich das erste romantische Einzeldate, bei dem sie sich auch im Wasser näher kamen. Doch auch Jenny Jasmin findet Sebastian optisch ansprechend. Und mit Denise scheint er ebenfalls gerne viel Zeit zu verbringen.