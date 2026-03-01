Eine verzweifelte Reise ins All und durch die Zeit - oder doch die morbide Suche nach der großen Liebe? Das sind die Kino-Highlights im März.
Der Kino-März wartet mit einigen imposanten Hollywoodstars auf. Gleich zu Beginn des neuen Monats und nur kurz, nachdem bereits Jacob Elordi (28) Frankensteins Monster spielte, schlüpft Oscarpreisträger Christian Bale (52) in "The Bride! Es lebe die Braut" in die Rolle der tragischen Figur, ersonnen von Mary Shelley. Wer statt düsterer Fantasy auf Science-Fiction steht, hat gleich zwei vielversprechende Optionen: In "Good Luck, Have Fun, Don't Die" mimt Sam Rockwell (57) einen Zeitreisenden im Clinch mit einer KI. Und auch bei der Romanverfilmung "Der Astronaut" verschlägt es Ryan Gosling (45) auf ein Himmelfahrtskommando - nicht durch die Zeit, aber in die Weiten des Alls.