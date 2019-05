11 Au Backe, die Wölfe kommen: ein echter Angstgegner für den VfB. Foto: Getty

Am vorletzten Spieltag der Saison empfängt der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg. Die Bilanz der letzten zehn Jahre sieht nicht so rosig aus für die Stuttgarter.

Stuttgart - Mit intensiven Spielformen hat sich die Mannschaft des VfB Stuttgart in dieser Woche auf das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag vorbereitet. Um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Mit Christian Gentner, Mario Gomez und Daniel Didavi treffen da gleich drei VfB-Akteure auf ihren vorherigen Verein. Ob das gutgeht? Der Blick zurück verheißt nichts Gutes. In den vergangenen zehn Spielen gegen die Niedersachsen war der VfB meist Verlierer.

Sehen Sie dazu unsere Bildergalerie.