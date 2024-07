Am Donnerstag, dem 4. Juli, wurde der amerikanische Unabhängigkeitstag, der Independence Day, gefeiert. Dass die Vereinigten Staaten an diesem Tag im Jahr 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet haben, zelebrieren die Amerikaner und die US-Stars jedes Jahr auf Instagram.

Die "I Kissed a Girl"-Sängerin Katy Perry (39) hat via Instagram-Posting den Nationalfeiertag in einem patriotischen Glitzer-Bikini gewürdigt, der im Design der amerikanischen Flagge nur das Nötigste bedeckt. Die Partnerin von Schauspieler Orlando Bloom (47) und Mutter einer dreijährigen Tochter erinnerte nebenbei an die Veröffentlichung ihrer neuen Musik "Woman's World" am 11. Juli.

Supermodel Cindy Crawford (58) machte ihre Heimatliebe durch ein "Born in the USA"-Instagram-Reel zu gleichnamiger Musik von Bruce Springsteen (74) deutlich, indem sie eine Reihe nostalgischer Shootings teilte, mit USA-Flaggenprints auf einem freizügigen Badeanzug, Bikini oder bauchfreiem Pullover. Außerdem schlürft sie auf mehreren Aufnahmen den amerikanischen Exportschlager Pepsi Cola.

Stars ganz privat am US-Feiertag

Reese Witherspoon (48) wünschte ihren Followern deutlich züchtiger auf ihrem Instagram-Account einen schönen 4. Juli nach einer Partie Pickleball mit ihrer Nichte Draper Witherspoon.

"Rocky"-Darsteller Sylvester Stallone (77) teilte ein Foto seiner Frau Jennifer Flavin (55) und seinen drei Töchtern Sistine (26), Scarlet (22) und Sophia (27) hinter einer durchscheinenden USA-Flagge via Instagram mit den Worten: "Dankbar für meine Familie, meine Freiheit und mein Feuerwerk. Alles Gute zum vierten Juli!'

Weniger gestellt in einem sehr privaten Moment mit seiner Familie postete Schauspiel-Kollege Mark Wahlberg (53) via Instagram ein Gruppenfoto seiner Liebsten nach dem Feiertagsessen mit der Bildunterschrift: "Ich wünsche meinen amerikanischen Mitbürgern einen glücklichen und sicheren 4. Juli!"