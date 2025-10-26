Apulien vereint alles, was den perfekten Italienurlaub ausmacht: Strände, Entspannung, Kultur und köstliches Essen. Die Speisekarten umfassen viele lokale Highlights und die lange Küste lädt zum Verweilen ein. Auch "Rocky"-Star Sylvester Stallone hat eine besondere Verbindung zu Apulien.

Zu den beliebtesten Urlaubszielen in Italien gehören unter anderem Rom, Venedig und der Gardasee. Wer an traumhaften Stränden entspannen und köstliches Essen genießen will, kann einen Blick in Richtung weiter südlich wagen. Apulien ist eine der unterschätzten Regionen Italiens, in der vor allem der entschleunigte Luxus des Landlebens zelebriert wird.

Teurer Spaß im Sommer Apulien liegt im Südosten Italiens und bildet den Absatz des geografischen Stiefels. Die Küste der Region erstreckt sich über 800 Kilometer entlang des Adriatischen und Ionischen Meeres. Genau am Schnittpunkt dieser beiden Meere befindet sich Punta Ristola. Das Kap bei Santa Maria di Leuca ist der südlichste Punkt der Region. In den Klippen befinden sich zahlreiche Grotten, die Reisende mit einem Boot entdecken können.

Wer in Apulien urlauben möchte, sollte sich den 15. August rot im Kalender anstreichen. An Ferragosto macht die gesamte Region Urlaub. Die Einwohner feiern Mariä Himmelfahrt und verbringen ihre Zeit traditionell am Strand. Die meisten Geschäfte und Angebote sind dann geschlossen. Am Abend finden in den Orten Feiern mit großem Feuerwerk statt. Die Zeit um Ferragosto herum ist für Urlauber oftmals besonders teuer.

Strände, Architektur und Weltstars

Die größte Stadt Apuliens ist Bari. In der Hafenstadt treffen mediterranes Flair und ein entschleunigter Lebensstil aufeinander. Bei einem Spaziergang durch die historische Altstadt lassen sich zahlreiche Cafés und historische Bauten entdecken. Aber auch abseits von Bari gibt es viele lohnenswerte Reiseziele. Der nahegelegene Ort Gioia del Colle hieß 2023 einen neuen Ehrenbürger willkommen: Sylvester Stallone (79). Laut des "Rocky"-Stars verließ sein Großvater den Ort vor rund 100 Jahren, um in die USA auszuwandern.

Und noch ein Star aus der Region: Sänger Al Bano (82) hat Anfang der 1980er mit Romina Power (74) "Felicità" gesungen, einen der wohl bekanntesten italienischen Songs überhaupt. Heutzutage macht er seinen eigenen Wein. Auf seinem Gut Tenute Al Bano bei Cellino San Marco werden unter anderem Primitivo und Negroamaro hergestellt.

Eine Naturschönheit ist die Altstadt von Gallipoli. Sie befindet sich auf einer Felseninsel im türkisfarbenen Meer und ist nur über eine Brücke erreichbar. Tagsüber sind die zahlreichen Strände der Stadt ein beliebter Ort zum Entspannen.

Lecce hält dagegen für Kunst- und Architekturliebhaber viele interessante Orte parat. Die Stadt, die auch als das "Florenz des Südens" bekannt ist, prägte mit dem "Lecceser Barock" einen eigenen Baustil. Das wohl bekannteste Bauwerk ist die Basilika Santa Croce.

Überbackene Muscheln und kleine Ohren

Apulien ist die Heimat vieler Köstlichkeiten, darunter Orecchiette, Cozze Arraganate und Sagne Ncannulate. Orecchiette sind die bekannte Pastasorte der Region. Mit einem Messer und einer speziellen Technik erhält der ausgerollte Teig seine einzigartige Form. Die beliebtesten Rezepte für die "kleinen Öhrchen" sind mit Stängelkohl oder Sardellen. In Apulien landet daneben die Sagne Ncannulate, spiralförmige Pasta mit Tomaten, bei Familienfeiern oder Festen oft auf dem Teller.

Die Cozze Arraganate, mit Semmelbröseln überbackene Muscheln, stehen vor Ort ebenfalls auf vielen Speisekarten. Jeder kennt dort auch die Panzerotti al Forno. Ein Panzerotto ist gewissermaßen eine etwa handtellergroße, frittierte Calzone. Die Variante aus Apulien kommt allerdings nicht aus der Fritteuse, sondern aus dem Ofen und ist ein beliebter To-go-Snack. Käse, Gemüse und Fleisch landen in der Puccia Salentina - ebenfalls als Street Food beliebt.