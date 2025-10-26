Apulien vereint alles, was den perfekten Italienurlaub ausmacht: Strände, Entspannung, Kultur und köstliches Essen. Die Speisekarten umfassen viele lokale Highlights und die lange Küste lädt zum Verweilen ein. Auch "Rocky"-Star Sylvester Stallone hat eine besondere Verbindung zu Apulien.
Zu den beliebtesten Urlaubszielen in Italien gehören unter anderem Rom, Venedig und der Gardasee. Wer an traumhaften Stränden entspannen und köstliches Essen genießen will, kann einen Blick in Richtung weiter südlich wagen. Apulien ist eine der unterschätzten Regionen Italiens, in der vor allem der entschleunigte Luxus des Landlebens zelebriert wird.