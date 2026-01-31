Wenige Tage vor dem Weltkrebstag hat König Charles die Teilnehmer eines Benefiz-Laufes in Sandringham überrascht. Der selbst an Krebs erkrankte Monarch besuchte eine Veranstaltung, die Menschen mit Krebserfahrung zusammenbringt.

König Charles III. (77) hat am Samstagmorgen für strahlende Gesichter in Sandringham gesorgt. Völlig unerwartet tauchte der britische Monarch beim dortigen Parkrun auf - einem Benefiz-Lauf, der in Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation "Move Against Cancer" und der lokalen "5K Your Way"-Gruppe organisiert wurde. Die Überraschung gelang offenbar perfekt, wie ein Foto vom Event zeigt, das auf Instagram zu sehen ist: Eine Veranstalterin hält ein Schild hoch mit der Aufschrift: "Ja!!! Das war wirklich seine Majestät der König auf eurer ersten Runde."

Der Besuch des Monarchen fällt in eine besondere Woche. Am kommenden Mittwoch wird weltweit der Weltkrebstag (4. Februar) begangen - ein Datum, das für Charles persönliche Bedeutung hat. Seit Anfang 2024 befindet sich der König wegen einer nicht näher bezeichneten Krebserkrankung in ambulanter Behandlung.

Bewegung und Gemeinschaft gegen den Krebs

Die Initiative "5K Your Way" bringt Menschen, die von einer Krebserkrankung betroffen sind - ob als Patienten, Genesene oder Angehörige -, zusammen, um gemeinsam aktiv zu sein. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen. Ob Laufen, Joggen, Walken oder einfach nur Anfeuern und als Freiwilliger helfen, jeder Beitrag zählt.

Mehr als 120 Parkrun-Veranstaltungen im Vereinigten Königreich und Irland sind mittlerweile Teil des Netzwerks. Immer am letzten Samstag eines jeden Monats treffen sich die Teilnehmer, um durch Bewegung, Freundschaft und gegenseitige Ermutigung Kraft zu tanken.

Ein König, der versteht

Dass ausgerechnet König Charles diese Veranstaltung besuchte, dürfte den Teilnehmern besonders viel bedeutet haben. Der Monarch weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, mit einer Krebsdiagnose zu leben. Seit seiner Erkrankung hat er sich wiederholt für Krebspatienten eingesetzt und mehrfach betont, wie wichtig ihm die Unterstützung Betroffener ist.

Trotz seiner Behandlung hat Charles seinen royalen Pflichten in den vergangenen Monaten wieder verstärkt nachkommen können. Im Herbst 2024 absolvierte er gemeinsam mit Königin Camilla (78) sogar eine anspruchsvolle Fernreise nach Australien und Samoa.