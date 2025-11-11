In Weil der Stadt wurde die neue Fasnetsaison eingeleitet – mit einem neuen Zunftmeister an der Spitze. Der ist am 11.11. auf dem Marktplatz gleich in die Bütt gegangen.
Auf die Weiler Narren kann man sich verlassen: Als die Uhr am 11. November 11.11 Uhr schlägt, setzt sich der kleine Umzug in Richtung Marktplatz in Bewegung. Vorne läutet der Büttel die Glocke, der Herold trägt das Zunftwappen, es folgen AHA Ballett und Narrenkapelle. Und – natürlich – der Siebenerrat, dessen Mitglieder die Menge auch an diesem 11.11. ordentlich anheizen.