1 Immer mehr Kinder und Jugendliche ziehen sich zurück, weil sie mit dem Schulalltag nicht zurechtkommen oder es Konflikte in der Familie gibt. Foto: - stock.adobe//naumenkoe

Noch nie mussten so viele junge Menschen im Südwesten in psychotherapeutischen Einrichtungen behandelt werden. Besonders von der Diagnose Depression betroffen sind die 11- bis 17-Jährigen. Experten versuchen die Gründe zu klären.











Sie sind traurig, verzweifelt und wütend – weil sie mit dem Schulalltag nicht zurechtkommen, weil es Konflikte in der Familie gibt. Nicht selten kommen Ängste hinzu: Was soll nur aus einem werden – in Zeiten von Inflation, Krieg, Terror und dem Klimawandel? „Die Psyche leidet bei vielen jungen Menschen“, sagt Jakob Kalinowsky, Leiter der Online-Beratungsstelle Jugendnotmail. Seit mehr als 20 Jahren versucht das Team, Heranwachsende zu beraten, ihnen Hilfen aufzuzeigen und die Wartezeit bis zu psychotherapeutischer Behandlung zu überbrücken. „Aber so viele wie in den vergangenen vier Jahren waren es noch nie“, sagt Kalinowsky.