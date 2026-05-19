Depot erneut insolvent – welche Filialen schließen jetzt?

Die Deko-Kette Depot ist zum zweiten Mal in kurzer Zeit insolvent. 150 Filialen und rund 1500 Mitarbeiter sind betroffen. Das Ladensterben lässt allmählich die Städte veröden.
Die Deko-Kette Depot steckt erneut in der Krise. Die GDC Deutschland GmbH, unter der das Unternehmen firmiert, hat beim Amtsgericht Aschaffenburg einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Eine Gerichtssprecherin bestätigte den Antrag. Die vorläufige Eigenverwaltung wurde bereits angeordnet, zum vorläufigen Sachwalter wurde der Frankfurter Rechtsanwalt Thomas Rittmeister bestellt.