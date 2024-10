Deponien im Kreis Ludwigsburg: Bürgermeister gegen neue Deponien – Orte sollen bei Suchlauf außen vor sein

1 Wo soll die neue Erddeponie für die Region entstehen. In Vaihingen/Enz und Schwieberdingen regt sich Widerstand. Foto: Werner Kuhnle

Die Rathauschefs aus Vaihingen an der Enz und Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) haben in einer gemeinsamen Erklärung gefordert, dass ihre Kommunen bei der Suche nach einem Standort für eine neue Erddeponie ausgeschlossen werden.











Im Vorfeld der Kreistagssitzung an diesem Freitag haben der Vaihinger Oberbürgermeister Uwe Skrzypek und der Schwieberdinger Bürgermeister Stefan Benker erklärt, dass sie neue, zusätzliche Deponiestandorte in ihren Gemarkungen kategorisch ausschließen: „Beide Kommunen tragen mit den Deponien Burghof zwischen den Vaihinger Stadtteilen Horrheim und Gündelbach sowie Am Froschgraben an der Bundesstraße 10 seit Jahren die Last der Entsorgung von Bauschutt und verunreinigter Erde für den Landkreis Ludwigsburg und die gesamte Region Stuttgart“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.