Deponie in Winnenden: Aus dem Müllberg soll ein Modellprojekt für die Kreislaufwirtschaft werden

Damit der Baustellenverkehr nicht stört, bekommt die Deponie Eichholz in Winnenden jetzt eine eigene Spur. Doch das ist nur der Anfang eines viel größeren Umbaus.
Der Umbau der Deponie Eichholz in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) nimmt konkretere Formen an: In diesen Tagen will die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) mit vorbereitenden Baumaßnahmen beginnen. Noch in diesem Jahr soll eine neue Zufahrt von der Südumgehungsstraße geschaffen werden – eigens für den Baustellenverkehr. Die eigentliche Abdichtung der Deponie soll dann im Frühjahr 2026 beginnen.