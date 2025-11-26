Deponie in Filderstadt: Warum man diese Tannenzweige nicht mitnehmen darf

In der Vorweihnachtszeit ist es verlockend, Grünschnitt von Deponien wie der in Bonlanden zum Basteln nach Hause mitzunehmen. Das jedoch ist nicht erlaubt.
Es ist derart frostig an diesem Freitagmorgen, dass der Dampf, der vom Grünschnitthaufen auf der Deponie Eichholz am Rand von Bonlanden aufsteigt, weithin zu sehen ist. Während ein Mitarbeiter der Stadt massig Gehölzschnitt vom Kleinlaster ablädt, streift eine Frau um den gut fünf Meter hohen Haufen, zieht immer wieder Zweige heraus und steckt den einen oder anderen dann in ihre mitgebrachten Taschen. „Tatsächlich will ich damit basteln“, sagt die Bonländerin. Sie blickt Maik Scholz, den Stationsleiter, an. Das sei doch okay, wenn sie die Zweige mitnehme, oder? Der Mann im leuchtend orangefarbenen Arbeitsdress muss jedoch abwinken. „Das ist eigentlich nicht erlaubt.“