Deponie Eichholz in Winnenden: Warum auf der stillgelegten Mülldeponie jetzt Bäume gerodet werden

Auf der Deponie Eichholz wird ein alter Baumbestand plattgemacht – doch nicht aus Profitgier. Was steckt hinter der Maßnahme? Die Antwort führt tief in den Untergrund.
Ein alter Obstbaumbestand im Norden der Deponie Eichholz wird in diesen Tagen gefällt. Die Fläche sei längst aus der Nutzung genommen, die Bäume trügen seit Jahren keine Früchte mehr, versichert die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises (AWRM) – und dennoch bleibt der Eingriff sichtbar. Doch hinter der Rodung steht ein klar umrissener Zweck: Der Bereich muss für die weitere technische Abdichtung der ehemaligen Restmülldeponie freigemacht werden.