Depeche Mode: Konzertfilm kommt im Herbst in die Kinos

Fans der britischen Kultband Depeche Mode werden sich im Herbst mit Sicherheit ein Kinoticket kaufen: Ein Konzertfilm zur "Memento Mori"-Tournee wird noch in diesem Jahr in den Lichtspielhäusern zu sehen sein.

Die britische Synth-Rock-Gruppe Depeche Mode wird bald auf der großen Leinwand zu bewundern sein. Wie die Band via Instagram mitteilte, wird der Film "Depeche Mode: M" noch in diesem Herbst in die Kinos kommen. Bei dem Konzertfilm soll ausgewähltes Material von drei ausverkauften Konzerten aus dem Jahr 2023 in Mexiko-Stadt zu ihrem Album "Memento Mori" gezeigt werden.

Der mexikanische Filmemacher Fernando Frias (46) wird dabei als Regisseur die Parallelen zwischen den "Memento Mori"-Themen und der tiefen Verbindung zu Tod und Sterblichkeit in der mexikanischen Kultur beleuchten, heißt es weiter. Bekannt ist Frias unter anderem für sein Oscar-nominiertes Filmdrama "I'm No Longer Here".

Lesen Sie auch

Tod als zentrales Themen von "Memento Mori"

"Memento Mori", das im März 2023 erschienene 15. Studioalbum der Kult-Band, war das erste Werk von Sänger Dave Gahan (62) sowie Gitarrist und Keyboarder Martin Gore (63) ohne Gründungsmitglied Andy Fletcher (1961-2022), der im Mai 2022 unerwartet im Alter von 60 Jahren gestorben ist. Der Albumtitel ist lateinisch und bedeutet sinngemäß "Bedenke, dass du sterben musst" - ein Thema, das sich durch das gesamte Album zieht.

Beeindruckende Tour-Bilanz

Die "Memento Mori"-Tournee umfasste laut einer Mitteilung der Plattenfirma Sony Music insgesamt 112 Konzerte, davon 67 in Europa und 45 in Amerika, vor mehr als drei Millionen Fans. Zu den Stationen gehörten unter anderem Berlin, Hamburg, München, Köln, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt und Bern. Die Band beendete ihre erfolgreiche Welttournee im April 2024.

Depeche Mode gilt als eine der einflussreichsten Bands der elektronischen Musik. Die 1980 gegründete Gruppe hat mit Hits wie "Enjoy The Silence", "People Are People", "Just Can't Get Enough" oder "Master And Servant" Musikgeschichte geschrieben und weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Auch "Memento Mori" gehörte in Deutschland 2023 zu den erfolgreichsten Alben des Jahres.