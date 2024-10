DeOndra Dixon starb 2020: Zum Todestag: Jamie Foxx ehrt seine verstorbene Schwester

1 Jamie Foxx mit seiner verstorbenen Schwester DeOndra Dixon. Foto: imago/The Photo Access

Jamie Foxx hat den vierten Todestag seiner Schwester zum Anlass genommen, an den großen Verlust zu erinnern. Es vergehe kein einziger Tag, an dem er nicht an sie denke.











Vor vier Jahren, am 19. September 2020, stürzte der Tod seiner Schwester den Oscarpreisträger Jamie Foxx (56) in tiefe Trauer. Jetzt nutzte der Schauspieler den vierten Todestag, um an seine verstorbene Schwester DeOndra Dixon zu erinnern. Zu einer ganzen Reihe an Bildern schrieb Foxx auf seinem offiziellen Instagram-Account die emotionalen Worte: "Es vergeht kein einziger Tag, an dem wir nicht an dich denken. Wir wissen, dass du aus dem Himmel auf uns herabschaust und uns im Geiste der Freude und des Glücks leitest. Ich vermisse dich, Schwesterherz, ich liebe dich."