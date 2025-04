Denzel Washington, Nick Jonas und mehr: Nicht nur George Clooney: Diese Megastars spielen aktuell am Broadway

Sie tauschen die Kinoleinwand gegen die Bretter, die die Welt bedeuten: Neben George Clooney sind derzeit viele weitere Hollywoodstars in Theaterstücken und Musicals am Broadway zu sehen.

Seit Jahrzehnten lieben große Hollywoodstars nicht nur die Kinoleinwand, sondern auch die Bretter, die die Welt bedeuten. Zahlreiche bekannte Schauspieler haben in den letzten Jahren die Theaterbühnen am Broadway bespielt: Auch aktuell tummeln sich in den Besetzungslisten der Stücke zahlreiche klangvolle Namen. Dieses Stars - bekannt aus Filmen, Serien oder einem anderen Bereich der Entertainment-Branche - sind 2025 Teil eines Broadway-Ensembles.

Broadway-Debüt von George Clooney in "Good Night, and Good Luck"

Hollywoodstar mit mehr als erfolgreichem Broadway-Debüt: Aktuell ist Oscarpreisträger George Clooney (63) im Winter Garden Theatre im Stück "Good Night, and Good Luck" zu sehen. Basierend auf dem gleichnamigen Film von 2005 spielt Clooney in diesem historischen Drama die Rolle des CBS-Journalisten Edward R. Murrows (1908-1965).

Während Clooney beim Film Regie führte, das Drehbuch verfasste und als Nebendarsteller vor der Kamera stand, steht er für die 99 Aufführungen am Broadway als Hauptdarsteller auf der Bühne. Für das Theaterstück erarbeitete Clooney erneut gemeinsam mit Grant Heslov (61) das Skript. Tony-Preisträger David Cromer (60) inszenierte das Stück. "Good Night, and Good Luck" ist noch bis zum 8. Juni 2025 am Broadway zu sehen.

Mitte April brach das Stück laut "Deadline" den Rekord als umsatzstärkstes nicht-musikalisches Stück in der Broadway-Geschichte. In der ersten vollen Spielwoche brachte die Aufführung 3,7 Millionen Dollar ein - so viel wie vorher keine andere Inszenierung. Der durchschnittliche Ticketpreis liegt bei 303 Dollar.

Denzel Washington und Jake Gyllenhaal brechen mit "Othello" Rekord

Starkes Duo am Broadway: Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44) führen die starbesetzte Neuinszenierung von Shakespeares "Othello" an. Während Washington im Ethel Barrymore Theatre in New York die Hauptrolle mimt, spielt Gyllenhaal seinen Widersacher Jago. Das ließ sich auch Ex-Präsident Joe Biden (82) für eine Date-Night zusammen mit Ehefrau Jill Biden (73) nicht entgehen - obwohl das Paar seit dem Auszug aus dem Weißen Haus eher zurückgezogen lebt.

Auch die stargespickte Wiederaufnahme von "Othello" hat bereits einen Rekord gebrochen. Previews der Produktion haben innerhalb einer Woche 2,8 Millionen US-Dollar umgesetzt. Das gelang davor keinem Nicht-Musical am Broadway. Das Stück ist noch bis zum 8. Juni 2025 zu sehen.

Standing Ovations für Nicole Scherzinger in "Sunset Boulevard"

Auch die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger (46) wird gerade von allen Seiten für ihr Broadway-Engagement gefeiert. Sie ist seit September 2024 im Musical "Sunset Boulevard" in New York zu sehen, ihr Stück läuft noch bis Juli 2025. In dem von Andrew Lloyd Webber (77) komponierten Theaterstück spielt Scherzinger die Rolle der Norma Desmond, eine Diva aus der Zeit der Stummfilme. Zu Gast im Publikum waren unter anderem schon Heidi Klum (51), Jane Fonda (87) und Oprah Winfrey (71). Für ihre Auftritte erhält sie regelmäßig Standing Ovations.

Kieran Culkin, Bob Odenkirk und Bill Burr in "Glengarry Glen Ross"

Von der Fernsehserie zum Broadway: Sowohl Kieran Culkin (42) als auch Bob Odenkirk (62) sind den Fans aus beliebten Serien wie "Succession" oder "Better Call Saul" bekannt. Doch aktuell begeistern die beiden zusammen mit dem Emmy-nominierten Comedian Bill Burr (56) im Theater. Das Trio führt die Starbesetzung der Broadway-Neuauflage von David Mamets Immobiliendramas "Glengarry Glen Ross" an. Das Stück läuft noch bis Ende Juni 2025.

"Sucession"-Star Sarah Snook in "The Picture of Dorian Gray"

Auch Culkins "Sucession"-Co-Star Sarah Snook (37) ist im Moment am Broadway zu sehen. Die Schauspielerin feierte mit einer zeitgenössischen Inszenierung von "The Picture of Dorian Gray" ihr Broadway-Debüt. Das Stück ist trotz aller Erfahrung eine große Herausforderung für die Schauspielerin, denn sie verkörpert alle 26 Charaktere in der Theater-Neuinterpretation von Oscar Wildes Werk "Das Bildnis des Dorian Gray".

Jonas-Brothers-Mitglied Nick Jonas in "The Last Five Years"

Anfang April feierte Nick Jonas (32) mit der Produktion "The Last Five Years" seine Broadway-Premiere. Er spielt darin an der Seite von Tony-Award-Gewinnerin Adrienne Warren (37) den jungen Mann Jamie, der sich auf eine turbulente Beziehung zu Cathy einlässt, deren Verlauf im Stück dargestellt wird. Das Mitglied der Jonas Brothers ist noch bis zum 22. Juni auf der Theaterbühne zu sehen.

"Stranger Things"-Star Sadie Sink in "John Proctor is the Villain"

In den letzten zehn Jahren war sie fester Bestandteil des "Stranger Things"-Casts, doch nun erfindet sich Sadie Sink (23) am Broadway neu. Die junge Schauspielerin ist Teil der bissigen Komödie "John Proctor is the Villain". Das Stück spielt in einer Kleinstadt in Georgia an einer Highschool und zeigt das Bild einer jungen Generation, die sich im Umbruch befindet und von Popmusik, Optimismus und Wut angetrieben wird. Regie führt die Tony-Award-Gewinnerin Danya Taymor.

Ab September: Keanu Reeves in "Waiting for Godot"

Zahlreiche Rollen hat Keanu Reeves (60) während seiner langen Karriere schon gespielt, am berühmten Broadway ist der Hollywoodschauspieler bisher allerdings noch nicht aufgetreten. Der Star aus Filmreihen wie "Matrix" und "John Wick" gibt jedoch noch in diesem Jahr sein Debüt im Hudson Theatre.

Reeves wird in der schon 2024 angekündigten Broadway-Produktion von Samuel Becketts (1906-1989) "Warten auf Godot" zu sehen sein. Das Stück feiert offiziell am 28. September Premiere. Previews soll es bereits ab dem 13. September geben. Nur bis zum 4. Januar 2026 wird "Warten auf Godot" dann gezeigt.

Becketts Stück handelt von den beiden Landstreichern Estragon und Wladimir, die auf die Ankunft des geheimnisvollen Godot warten. Reeves soll Estragon verkörpern, Wladimir spielt mit Alex Winter (59) ein alter Bekannter des Stars, der schon als Kind am Broadway aufgetreten ist. Gemeinsam spielten Reeves und Winter bereits die Hauptrollen in den teils absurden "Bill & Ted"-Komödien.