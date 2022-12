1 Dennis Straubmüller (vorne Mitte) hat noch einmal alles gegeben. Foto: ZDF und Gunnar Nicolaus Foto:

Dennis Straubmüller aus Böhmenkirch (Kreis Göppingen) siegt bei der TV-Koch-Show „Die Küchenschlacht“ und gewinnt 25 000 Euro. Im Finale der ZDF-Sendung setzt er sich gegen fünf Konkurrenten durch.















Link kopiert

Dennis Straubmüller hat es tatsächlich geschafft: Der 21-Jährige setzte sich im ZDF-Jahresfinale der TV-Show „Die Küchenschlacht“ gegen seine fünf Mit-Kandidaten durch und darf sich jetzt „Hobbykoch des Jahres 2022“ nennen. Außerdem gewann er 25 000 Euro.

Vor einigen Tagen war es soweit: im Hamburger Fernsehstudio, das speziell für diese Abschlusssendung mit goldenen Luftballons umdekoriert worden war, knallten Konfettikanonen. Dennis Straubmüller ließ sich von den goldenen Konfetti berieseln und konnte sich der Tränen in den Augen nicht erwehren.

Ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen

„Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, berichtet er. Seinem Gefühl nach hätten die drei Juroren hinter den Kulissen „mindestens eine Viertelstunde“ diskutiert, bevor sie ihn zum Sieger kürten. „Das war eine Ewigkeit. Meine Knie zitterten und meine Hände schwitzten und ich war so aufgeregt wie nie vorher.“

Er selber habe seinen Gegner, Tobias aus Schwaigern, sogar stärker eingeschätzt als sich selbst. „Mein Vorteil war vermutlich, dass ich mit Fisch mehr Übung habe als er, weil Tobias sonst meist vegetarisch oder sogar vegan kocht.“ Das Finalessen „Lachs in einer Farce“ hatten sich die drei Juroren, die Sterneköche Christoph Rüffer vom Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, Karlheinz Hauser, der das McLaren-Team catert, und Thomas Martin aus dem Restaurant Louis C Jacob in Hamburg, ausgedacht.

„Das klingt erst mal einfach, aber es hat viele kleine Schwierigkeitspunkte“, beschreibt Dennis Straubmüller. Etwa die Gefahr, dass man die Butter für die „Beurre blanc“ zu früh erwärme und diese dann ausflocke – genau das sei seinem Gegner passiert.

Siegergeld in Höhe von 25 000 Euro

Besonders glücklich machte den Böhmenkircher, dass sich die Juroren, der Moderator Nelson Müller, das gesamte Studioteam „und sogar Tobias“ für ihn mit freuten.

Das Siegergeld in Höhe von 25 000 Euro, verrät er, befindet sich bereits auf seinem Konto. „Davon werde ich ein Wochenende im Fünf-Sterne-Hotel Traube in Tonbach verbringen und in den dortigen beiden Restaurants gut essen gehen“, sagt er strahlend und freut sich schon jetzt darauf.