Dennis, Geschichten eines Lausbuben: Ehemaliger Kinderstar Jay North nach langem Krebsleiden gestorben

Jay North (1951-2025), der als Kinderschauspieler aus den Serien "Dennis, Geschichten eines Lausbuben" und "Maya" bekannt war, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Er sei nach einer jahrelangen Krebserkrankung am 6. April "friedlich zu Hause" eingeschlafen, gab eine Freundin bekannt.

Berühmtheit erlangte North bereits in frühen Jahren durch die Titelrolle in der Fernsehserie "Dennis, Geschichten eines Lausbuben" (1959-1963), die in den USA bis heute sehr beliebt ist. Danach spielte er im Film "Gefahr im Tal der Tiger" (1965) und der daraus adaptierten Serie "Maya", die von 1967 bis 1968 lief.

Produzentin und Autorin Laurie Jacobson gab seinen Tod am 6. April per Facebook-Posting bekannt. Zu zwei Schwarz-Weiß-Bildern, die ihn zu seinen Zeiten als Kinderstar zeigen, schrieb sie: "Unser lieber Freund Jay North kämpft seit Jahren gegen den Krebs. Heute Morgen um 12 Uhr EST ist Jay friedlich zu Hause verstorben."

Weiter würdigte sie ihn: "Er hatte ein Herz so groß wie ein Berg und liebte seine Freunde von ganzem Herzen. Er rief uns oft an und beendete jedes Gespräch mit 'Ich liebe dich von ganzem Herzen'. Und wir liebten ihn von ganzem Herzen." Aber er habe nun keine Schmerzen mehr, sein Leiden sei vorbei. "Endlich hat er Frieden gefunden."

Schlimme Erinnerungen an seine Tante

Sie erinnerte auch an schlimme Erfahrungen während Jay Norths früher Karriere: "Wie viele seiner Fans wissen, hatte er einen schwierigen Weg in Hollywood und danach ... aber er ließ nicht zu, dass sein Leben davon bestimmt wurde." Bei einem Talkshow-Auftritt im Jahr 1991 schilderte North detailliert den Missbrauch, den er als Kinderschauspieler erlitten hatte, und behauptete, dass seine Tante, die ihn am Set betreute, ihn schlug und körperlich misshandelte. "Ich wachte jeden Morgen mit dem Gedanken auf: 'Mein Gott, muss ich noch einen Tag mit dieser Frau verbringen?' Denn wenn ich reinkam und eine Szene drehte, kam ich vom Set und alle sagten: 'Hey, das hast du toll gemacht.' Und dann bekam ich eine Ohrfeige oder wurde in die Garderobe geführt und bekam eine Tracht Prügel oder eine Standpauke oder was auch immer."

Andere Jobs fernab von Hollywood

Schwierig war für ihn auch sein weiterer Karriereweg: Der Schauspieler sagte während einer Fan-Convention in Los Angeles im Jahr 2017, er habe sich in seinen Zwanzigern von Hollywood ausgeschlossen gefühlt, weil man ihn auf die Rolle des "Dennis" festgelegt habe. Es sei jedoch "ein sehr gutes Gefühl, dass ich immer noch Fans auf der ganzen Welt habe. Fans, die sich an unsere Show erinnern und gute Erinnerungen daran haben. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass die Leute uns immer noch lieben und sich an uns erinnern", sagte er laut "Washington Times".

Mit den Jahren war er immer seltener in Produktionen zu sehen. Seine letzte Rolle auf der Leinwand hatte Jay North 2003 in "Dickie Roberts: Former Child Star". Stattdessen arbeitete North in verschiedenen anderen Berufen. "Ich war beim Militär. Ich habe mehrere Jahre in der Reformkostbranche gearbeitet. In den letzten 20 Jahren war ich als Justizvollzugsbeamter für die Strafvollzugsbehörde von Florida tätig", erklärte er während der Fan-Convention.

Er hinterlässt Ehefrau und drei Stieftöchter

Jay North war außerdem Mentor für Kinderschauspieler im Rahmen der Interessenvertretung "A Minor Consideration", die von dem ehemaligen Kinderschauspieler Paul Petersen gegründet wurde. Dieser veröffentlichte auf Facebook eine Hommage an den Verstorbenen, der seine Frau Cindy und drei Stieftöchter hinterlässt: "Ein flackerndes Licht ist erloschen." Er habe seine sterbliche Hülle abgelegt. "Auf Wiedersehen, mein Freund. Du hast als unsere erste offizielle Rettung Spuren hinterlassen."