Dennis Diekmeiers Tochter: Therapie gegen Krebs schlägt endlich an

Seit Monaten kämpft Delani Diekmeier gegen Nierenkrebs, der bereits gestreut hat. Nun verkündet ihre Mutter Dana eine Nachricht, die der Familie neuen Mut gibt: Ein spezieller Therapieversuch hat angeschlagen. Im Dezember beginnt die Behandlung.

Seit dem Frühjahr 2025 lebt die Familie von Dennis Diekmeier (36) mit einer Diagnose, die alles verändert hat. Delani, 14 Jahre alt, kämpft seither gegen Nierenkrebs, der bereits in die Lunge gestreut hat. Monate voller Behandlungen, Rückschläge und Sorgen liegen hinter ihr - nun gibt es endlich ein Signal, das Mut macht.

Auf Instagram teilte ihre Mutter Dana Diekmeier die frohe Botschaft: "Heute ist der beste Tag in diesem Jahr. Der Therapieversuch, wegen dem wir in Würzburg waren, hat bei Delani angeschlagen. Mitte Dezember wird sie dort stationär aufgenommen und behandelt." Ein Erfolg, den die Familie dringend gebraucht hat, wie Diekmeier weiter klarstellt: "Die Chancen standen mal wieder nicht gut, aber Delani ist und bleibt ein Wunder und endlich gab es mal gute Nachrichten."

Die Therapie, auf der nun alle Hoffnungen ruhen, basiert auf einem nuklearmedizinischen Verfahren. "Die Therapie nennt sich IMAZA-Therapie und kommt aus der Nuklearmedizin. Ihr wurde ein radioaktives Mittel gespritzt und sie musste im wahrsten Sinne des Wortes leuchten. Und genau das tat sie. Sie strahlt." Das Verfahren wird bei fortgeschrittenen Nebennierenrindenkarzinomen eingesetzt - einer seltenen Erkrankung mit nur wenigen Therapieoptionen.

In Isolation an ihrem 15. Geburtstag

Die Behandlung wird über Delanis Geburtstag stattfinden, was für die Familie eine emotionale Herausforderung bedeutet. "Sie wird dann fünf Tage in einem Isolationszimmer im Krankenhaus untergebracht. Wir können sie nur durch eine Scheibe sehen. Sie ist dann radioaktiv und darf mit niemanden Kontakt haben", erklärt Dana Diekmeier die ungewöhnliche Situation gegenüber "Bild". Die Ärzte hatten zu einem schnellen Beginn der Behandlung geraten - Delanis Geburtstagsparty soll im Januar nachgeholt werden.

Delani hat bereits eine Lungenoperation hinter sich, bei der 50 Metastasen entfernt wurden, ebenso Chemotherapie und Immuntherapie. "Für uns ist jeder Tag, an dem es Delani gutgeht, Weihnachten," so Dana. Auf Instagram setzte sie zu dem Bild einer Hand, die einen Lichtstrahl einfängt, kämpferische Hashtags wie "keeponfighting", "fuckcancer" und "delaniemalsaufgeben".