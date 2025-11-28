Dennis Diekmeiers Tochter: Therapie gegen Krebs schlägt endlich an

Seit Monaten kämpft Delani Diekmeier gegen Nierenkrebs, der bereits gestreut hat. Nun verkündet ihre Mutter Dana eine Nachricht, die der Familie neuen Mut gibt: Ein spezieller Therapieversuch hat angeschlagen. Im Dezember beginnt die Behandlung.
Seit dem Frühjahr 2025 lebt die Familie von Dennis Diekmeier (36) mit einer Diagnose, die alles verändert hat. Delani, 14 Jahre alt, kämpft seither gegen Nierenkrebs, der bereits in die Lunge gestreut hat. Monate voller Behandlungen, Rückschläge und Sorgen liegen hinter ihr - nun gibt es endlich ein Signal, das Mut macht.