Dennis Diekmeier: Rührende Geburtstagsworte an krebskranke Tochter

„Ich bin so unfassbar stolz auf dich“, schreibt der Ex-Fußballprofi Diekmeier. Für ein Weihnachtswunder verbringt die 15-Jährige während einer Therapie Tage in einem Isolierzimmer.
Der ehemalige Fußball-Profi Dennis Diekmeier hat seiner schwer krebskranken Tochter Delani mit rührenden Worten zum 15. Geburtstag gratuliert. „Du kämpfst. Du gibst alles. Und du verlierst dabei nie dich selbst. Das, was du in diesem letzten Jahr geleistet hast, ist mehr, als Worte je beschreiben können“, schrieb Diekmeier bei Instagram. „Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Und ich bin noch stolzer, dein Papa zu sein.“ Egal, wie steinig der Weg sei – er gehe jeden Schritt mit ihr. „Immer an deiner Seite. Immer hinter dir. Immer für dich“, schrieb der ehemalige Fußballer vom Hamburger SV und SV Sandhausen.