Dennis Aogo vom VfB Stuttgart Pietro Lombardi und Co. unterstützen VfB-Profi

Von red 03. Mai 2018 - 12:14 Uhr

Pietro Lombardi unterstützt die Aktion von Dennis Aogo und Thyssen Krupp. Foto: dpa

VfB-Profi Dennis Aogo ist Deutschlands erster Aufzug-Influencer und bringt gleichzeitig eine Spendenaktion auf den Weg. Sänger Pietro Lombardi und Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka rufen über Instagram zum Mitmachen auf.

Stuttgart - Es ist kein Geheimnis, dass sich VfB-Spieler Dennis Aogo sozial engagiert und sich seiner Strahlkraft als Profi-Fußballer durchaus bewusst ist. Wie viele andere Star-Kicker ist er Teil der Common-Goal-Initiative und spendet zwei Prozent seines Gehalts für soziale Projekte.

Seit Kurzem darf sich der 31-jährige Familienvater höchstwahrscheinlich als erster Aufzug-Influencer Deutschlands bezeichnen. Gemeinsam mit der Thyssen Krupp Elevator AG hat er einen Wettbewerb für die User der Foto-Plattform Instagram ausgerufen. Wer ein Bild von sich in einem Aufzug veröffentlicht und mit dem Hashtag #aufwärtsspiel versieht, hat die Chance auf ein Treffen mit Aogo im Rottweiler Testturm – auf 246 Metern Höhe.

Der gute Zweck der ganzen Aktion: Das Unternehmen spendet für bis zu 20.000 eingehende Foto-Beiträge einen Euro an die Initiative Common Goal.

Am nächsten Tag waren unter dem Hashtag bereits 60 Fotos hochgeladen worden. Nationalspieler Leon Goretzka, Aogos Ex-Teamkollege aus Schalker Tagen, postete den Aufruf der Aktion in seine Instagram-Story und schrieb dazu: „Starke Aktion. Macht mit!!“ Der Karlsruher Sänger Pietro Lombardi tat es ihm nach und rief in seiner Story ebenfalls zur Teilnahme auf. Zusammen kommen die beiden Prominenten auf über eine Million Follower.

Der beste Freund von Sylvie Meis macht mit

Der Hamburger Beau und Designer André Borchers gehörte zu den ersten Teilnehmern des Wettbewerbs und postete ein Foto von sich und seiner Freundin in einem Aufzug in Abu Dhabi, was Aogo und seine Frau Ina prompt wohlwollend kommentierten. Auf Instagram folgen Borchers über 54.000 Menschen – Berühmtheit erlangte er vor allem durch seine Freundschaft zu der holländischen Moderatorin Sylvie Meis.